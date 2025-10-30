ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴シリーズが人気TVアニメ『薬屋のひとりごと』とタイアップ企画を実施

ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴シリーズが人気アニメとコラボTVアニメ『薬屋のひとりごと』 タイアップ企画を実施 オリジナルのアクリルスタンドやQUOカードなどを抽選で1,500名様にプレゼント

株式会社ツムラ（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：加藤照和、以下当社）は、ツムラの食品ブランド「ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴シリーズ」において、TVアニメ『薬屋のひとりごと』とのタイアップ企画を初めて実施いたします。対象商品を購入後、特設サイトからご応募いただくと、抽選でオリジナルデザインのアクリルスタンドやQUOカード、ポスターが当たるキャンペーンを展開します。当社の食品事業を担うヘルスケア本部は、自然と健康を科学するという経営理念の下、和漢素材を用いた食品を通して人々の健康に貢献してまいります。





のど飴に配合されている和漢素材（桔梗《ききょう》・甘草《かんぞう》）や、古くは和漢素材の加工に使用 されていた薬研（やげん）を描き込んだ本企画特別のオリジナルキービジュアル

■キャンペーン概要について

対象商品を購入後、レシートを撮影して応募フォームにアップロードいただいた方の中から抽選で、1,500名様にオリジナル賞品をプレゼントいたします。

■対象商品

・ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴

・ツムラのおいしい和漢ぷらす たかめるのど飴

※店頭でご購入いただいた商品に限ります（オンラインショップでのご購入は対象外）

■キャンペーン実施期間

2025年11月4日（火）10：00～12月31日（水）17：00

■応募方法

キャンペーン専用特設サイトにアクセス後、必要事項を入力し、購入レシートの写真をアップロードしてください。

特設サイトはこちら▼

https://clcpn.jp/r/tsumura-kusuriya_cp/





※応募に関する留意点は、キャンペーン専用特設サイトの内容をご確認ください。

■賞品

A賞：ジオラマアクリルスタンド 200名様

（対象商品2個購入で応募可能）

B賞：QUOカード300円分 300名様

（対象商品2個購入で応募可能）

C賞：オリジナルポスター 1,000名様

（対象商品1個購入で応募可能）

※さらに、応募完了でオリジナルスマホ壁紙をランダムでプレゼント（全3種類）

■当選発表

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

賞品の発送は、2026年1月下旬以降を予定しております。

皆様のご応募を心よりお待ち申し上げます。

■キャンペーンに関するお問い合わせ先

TVアニメ『薬屋のひとりごと』×ツムラのど飴シリーズ コラボキャンペーン事務局

TEL:0120-69-2002

※受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※2025年11月4日（火）～2026年1月30日（金）まで

■ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴シリーズ

「ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴シリーズ」は、当社がこれまで培ってきた経験を生かし、バランスよく和漢素材を加えることで、「すっきりしたい時や乾燥が気になり始めた方々の健康を応援したい」という想いを込めて、菓子の老舗メーカーである春日井製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：春日井大介）と共同開発した商品です。

■素材へのこだわり

・のど飴に配合した「桔梗」は秋の七草の一つで日本人にはなじみ深く、その根は古くから和漢素材として生かされてきました。「甘草」は甘みがあり、昔から重宝されてきました。



桔梗（ききょう）

甘草（かんぞう）

・「たかめるのど飴」に配合した「高麗人参」は元気を補う代表的な和漢素材で、古くは日本の将軍、中国の皇帝が求めた貴重な滋養です。ツムラが厳選した高品質の高麗人参を使用しています。

・のど飴シリーズには共通して「黒糖」を配合。それぞれ個性のある、沖縄県の複数の島の黒糖をブレンドし、何度でも食べたくなるようなおいしさになっています。

高麗人参（こうらいにんじん）

黒糖

■商品情報

商品名：ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴

名称：キャンデー

原材料名：水あめ（国内製造）、砂糖、黒糖、カンゾウエキス、キキョウエキス／カラメル色素、香料、乳化剤、（一部に大豆を含む）

製造元：春日井製菓株式会社

販売元：株式会社ツムラ

内容量：49g（個装紙込み）

希望小売価格：260 円（本体）

商品名：ツムラのおいしい和漢ぷらす たかめるのど飴

名称：キャンデー

原材料名：水あめ（国内製造）、砂糖、黒糖、オタネニンジンエキス ／カラメル色素、香料、乳化剤、（一部に大豆を含む）

製造元：春日井製菓株式会社

販売元：株式会社ツムラ

内容量：53g（個包装紙込み）

希望小売価格：260 円（本体）

※全国のドラッグストア、薬局・薬店などで発売しています。

店舗により取り扱い・在庫が無い場合があります。あらかじめご了承ください。

主な流通店舗情報はキャンペーン専用特設サイトに掲載しております。

■TVアニメ『薬屋のひとりごと』について

シリーズ累計4,000万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。

2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫（まおまお）の痛快なヒロイン性はもちろん、

本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となりました。

2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。