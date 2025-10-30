こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京医科大学】第二世代CAR-T細胞の抗腫瘍効果分子メカニズムを解明～CAR-T細胞の機能的な違いと治療法選択の理解に期待～
【概要】
東京医科大学（学長：宮澤啓介／東京都新宿区）免疫学分野 横須賀忠主任教授、竹内新准教授、大学院医学研究科博士課程 西川哲史医師、皮膚科学分野 原田和俊主任教授を中心とする研究チームは、超解像イメージング法を用い、T細胞に必須な共刺激受容体*1 CD28を導入daiした第二世代キメラ抗原受容体（CAR）-T細胞の抗腫瘍効果の分子メカニズムを解明しました（図１）。この研究は日本学術振興会科学研究費補助金等の支援の下で行われ、研究成果は国際科学誌Communications Biologyのオンライン版に2025年10月29日付けで掲載されました。この成果によって、複数種ある第二世代CAR-T細胞からの治療法選択と、次世代CAR-T細胞のデザイン創出の研究基盤構築が期待されます。
【本研究のポイント】
●CAR-T細胞はシグナルユニット「CARマイクロクラスター」を形成し殺腫瘍効果を発揮することが示されました。
●第二世代CD28ζ.CARに組み込まれているCD28は、マイクロクラスターを介してNF-κB経路という独自の活性化信号を増強しました。
●第二世代CD28ζ.CARの細胞表面にもCD28が発現しており、CD28マイクロクラスターを介してさらにNF-κB経路活性化信号が増強されました。
●CD28によって活性化信号が増強したことで、第二世代CD28ζ.CAR-T細胞がより腫瘍に浸潤し増殖を抑えることが、担癌マウスモデルを用いた実験から明らかになりました。
【研究の背景】
免疫チェックポイント阻害(immune checkpoint blockade : ICB)療法の登場により、これまでのがん治療の選択肢が劇的に広がりました。同時に、キメラ抗原受容体(chimeric antigen receptor : CAR)-T細胞療法や二重特異性抗体療法など、他のがん免疫療法も飛躍的に進歩しています。免疫細胞の中でも、直接腫瘍細胞に接着して殺すことができるリンパ球：T細胞は、どのがん免疫療法でも主役となっています。
CAR-T細胞療法は、患者さんから採取したリンパ球を増幅して戻す「養子免疫療法」の進化形です。腫瘍抗原を認識する外側の抗体部分と、T細胞の中に腫瘍の情報を伝える細胞内の部分との、コンバインした受容体CARを、患者さんから採取したT細胞に遺伝子導入し、それを患者さんに戻します。（養子に出され）戻されたCAR-T細胞は、患者さんの体内で、腫瘍細胞を認識し、直接殺します。
最初に開発されたCARは第一世代と呼ばれ、細胞内にT細胞受容体（T cell receptor : TCR）/CD3複合体の細胞内領域（CD3ζ鎖）のみが使われました（図２左）。しかしTCR/CD3からのみの信号（これを「1stシグナル」といいます）が単独で入ると、T細胞は細胞死を起こしてしまいます。これを回避するため、CD28や4-1BBなどの共刺激受容体をCD3ζ鎖に直列（リニア）に繋いだCARが開発され、第二世代のCARとして現在の治療法の大部分を占めています。共刺激受容体からの信号（「2ndシグナル」といいます）が、第二世代のCAR-T細胞を細胞死から守り、より強力な殺腫瘍効果を誘導します（図２右）。