世界の生殖補助医療市場は、イノベーションと不妊率の上昇により、2033年までに607億米ドルを超えると予測されています。
世界の生殖補助医療（ART）市場は今後10年間で堅調な成長が見込まれ、市場規模は2024年の301億米ドルから2033年には607億米ドルへと倍増し、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると予測されています。このデータは、社会規範の変化、妊娠の長期化、技術革新、そして世界的な不妊率の上昇を背景に、ARTサービスに対する世界的な需要が急速に拡大していることを浮き彫りにしています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/assisted-reproductive-technology-market
生殖補助医療には、体外受精（IVF）、子宮内人工授精（IUI）、代理出産、卵子・精子提供など、不妊治療に用いられる幅広い医療処置が含まれます。ART処置は、認知度の高まりと医療政策の好転により、先進国・新興国を問わず、ますます利用しやすく効果的なものとなっています。
不妊率の上昇とライフスタイルの変化が需要を刺激
ART市場の最も大きな推進力の一つは、世界的な不妊症率の上昇です。これは、運動不足、肥満の増加、ストレス、性感染症（STI）、出産の遅れといった要因の影響を受けています。世界保健機関（WHO）の推計によると、世界中のカップルの15%以上が不妊症に悩まされており、特に都市部では着実に増加しています。
さらに、キャリア優先、出産前の経済的安定、シングルペアレントやLGBTQ+ファミリーの受容拡大といった社会情勢の変化により、より多くの個人やカップルが生殖補助医療の選択肢を検討するようになっています。
成功率を高める技術の進歩
ART業界は、遺伝子スクリーニング、胚凍結、AIを活用した体外受精（IVF）、胚のタイムラプス画像撮影、低侵襲手術など、テクノロジーのルネサンス期を迎えています。これらのイノベーションは、ART（生殖補助医療）の成功率を向上させただけでなく、処置に伴う合併症やコストを削減し、不妊治療をより身近で受け入れやすいものにしました。
さらに、生殖医療クリニックにおけるAIと機械学習の導入は、胚選択の最適化、治療成果の向上、患者管理の効率化に役立ち、市場の信頼と普及をさらに促進しています。
市場セグメンテーションと地域別インサイト
生殖補助医療市場は、処置の種類、技術、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。体外受精は、高い成功率と幅広い利用性から、依然として主要なセグメントとなっています。ドナー関連処置と代理出産は、特に法制度や医療インフラが整備された地域で普及が進んでいます。
北米とヨーロッパは、医療費の高騰、有利な保険制度、そして有力な不妊治療クリニックの存在により、現在市場をリードしています。
アジア太平洋地域は高成長地域として台頭しており、インド、中国、日本、韓国などの国々では、不妊症への意識の高まり、医療ツーリズムの拡大、そして政府の支援により、ART（生殖補助医療）の導入が増加しています。
中東・アフリカとラテンアメリカも、医療インフラへの投資と生殖医療に対する文化的視点の進化に後押しされ、有望な成長を見せています。
生殖補助医療市場におけるトップ企業
● カリフォルニア・クライオバンク
● クライオラボ社
● エスコ・マイクロ社株式会社
● 富士フイルム・アーバイン・サイエンティフィック
● ジノテック
● ハミルトン・ソーン株式会社
● アイビー・ファーティリティ
● 北里株式会社
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/assisted-reproductive-technology-market
生殖補助医療には、体外受精（IVF）、子宮内人工授精（IUI）、代理出産、卵子・精子提供など、不妊治療に用いられる幅広い医療処置が含まれます。ART処置は、認知度の高まりと医療政策の好転により、先進国・新興国を問わず、ますます利用しやすく効果的なものとなっています。
不妊率の上昇とライフスタイルの変化が需要を刺激
ART市場の最も大きな推進力の一つは、世界的な不妊症率の上昇です。これは、運動不足、肥満の増加、ストレス、性感染症（STI）、出産の遅れといった要因の影響を受けています。世界保健機関（WHO）の推計によると、世界中のカップルの15%以上が不妊症に悩まされており、特に都市部では着実に増加しています。
さらに、キャリア優先、出産前の経済的安定、シングルペアレントやLGBTQ+ファミリーの受容拡大といった社会情勢の変化により、より多くの個人やカップルが生殖補助医療の選択肢を検討するようになっています。
成功率を高める技術の進歩
ART業界は、遺伝子スクリーニング、胚凍結、AIを活用した体外受精（IVF）、胚のタイムラプス画像撮影、低侵襲手術など、テクノロジーのルネサンス期を迎えています。これらのイノベーションは、ART（生殖補助医療）の成功率を向上させただけでなく、処置に伴う合併症やコストを削減し、不妊治療をより身近で受け入れやすいものにしました。
さらに、生殖医療クリニックにおけるAIと機械学習の導入は、胚選択の最適化、治療成果の向上、患者管理の効率化に役立ち、市場の信頼と普及をさらに促進しています。
市場セグメンテーションと地域別インサイト
生殖補助医療市場は、処置の種類、技術、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。体外受精は、高い成功率と幅広い利用性から、依然として主要なセグメントとなっています。ドナー関連処置と代理出産は、特に法制度や医療インフラが整備された地域で普及が進んでいます。
北米とヨーロッパは、医療費の高騰、有利な保険制度、そして有力な不妊治療クリニックの存在により、現在市場をリードしています。
アジア太平洋地域は高成長地域として台頭しており、インド、中国、日本、韓国などの国々では、不妊症への意識の高まり、医療ツーリズムの拡大、そして政府の支援により、ART（生殖補助医療）の導入が増加しています。
中東・アフリカとラテンアメリカも、医療インフラへの投資と生殖医療に対する文化的視点の進化に後押しされ、有望な成長を見せています。
生殖補助医療市場におけるトップ企業
● カリフォルニア・クライオバンク
● クライオラボ社
● エスコ・マイクロ社株式会社
● 富士フイルム・アーバイン・サイエンティフィック
● ジノテック
● ハミルトン・ソーン株式会社
● アイビー・ファーティリティ
● 北里株式会社