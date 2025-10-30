【Stola.(ストラ)】古畑星夏が纏う、冬映えニット&アウター

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は10/30（木）12時に、モデル・女優の古畑星夏さんを起用した新しいWEB特集企画を公式オンラインストアにて公開します。

今、手に入れたい“冬映え”ニット & アウター。

旬感を備えつつ袖を通すだけで気分が上がる8着をピックアップ。

特集を見る :https://stola.jp/pages/knitandouter20251030

1.Off Shoulder Knit

KNIT_\17,600 SKIRT_\26,400 PIERCE_\5,280

上半身を華奢に見せてくれるオフショルニット。

肩にマチをつけることでインナーを選ばず着用可能。

2.Cashmere Jacotte

JACOTTE_\42,900 SHIRTS_\19,800 PANTS_\20,900 PIERCE_\5,280 BAG_\15,400 LOAFERS_\23,980

カシミヤ混ならではの上質でしなやかな肌触りが心地いい一着。

襟と袖口にレザー調の素材を取り入れた今年らしいデザインは、衿を立てた着こなしも素敵に決まる。

3.Knit Ensemble

KNIT ENSEMBLE_\26,400 SKIRT_\18,700 BOOTS_\24,200

カーディガンとキャミがセットに。袖口の配色も洒落見えに一役。

それぞれ単品で着ることはもちろん、キャミをイン&アウトにしたレイヤードで楽しんでもOK。

4.Hooded Long Coat

COAT_\59,400 ONE-PIECE_\22,000

カジュアルになりがちなデザインもシャープな形に仕上げることでほどよく大人っぽい仕上がりに。

大きめのフードは小顔効果があり、ロングながら軽量なところも嬉しいポイント。

5.2Way Knit

KNIT_\28,600 SKIRT_\22,000 BAG_\19,800 BOOTS_\25,300

前後を逆にして着こなせる背面がボタン使いになった一着。

フォックス混のニットはふんわりと暖かく着心地満点。

6.Raccoon Knit Coatigan

COATIGAN_\29,700 KNIT_\14,300 ONE-PIECE_\26,400 PIERCE_\5,280 BOOTS_\24,200

ふわふわとした柔らかな質感のラクーン混素材で軽い着心地。

カーディガン以上、コート未満の軽めアウターとして大活躍。

7.Shiny Cardigan

CARDIGAN_\18,700 KNIT_\22,000 PANTS_\17,600 BAG_\15,400 MULES_\18,700

毛足長めのシャギーニットにスパンコールを散りばめたリッチな印象のカーディガン。

ゆったりめのフォルムにボリュームのある袖が小粋。

8.Reversible Mouton Coat

COAT_\35,200 PULLOVER w/TIE_\12,100 PANTS_\20,900 BAG_\13,200 LOAFERS_\22,880

表はスエード調の素材、裏はエコファーを取り入れた贅沢なリバーシブルコート。

コロンとした丸いフォルムで横顔もチャーミングに。

古畑星夏さんプロフィール

モデル／女優。1996年7月8日生まれ。東京都出身。

2009年、「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、ファッション誌「nicola」の専属モデルでデビュー。「ViVi」専属モデルを経て、現在は「Oggi」専属モデルを務める。

2012年TBS系ドラマ「パパドル」にて女優デビュー。出演作はFOD「スイートリベンジ」、フジテレビ系「教場II」、2018年連続テレビ小説「半分、青い。」など。最近ではNetflix×MBS「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」に出演し注目を集める。

Stola.について

2009年デビュー。

オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

公式オンラインストア：https://stola.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/

公式Threads：https://www.threads.net/@stola.jp

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Stola_official