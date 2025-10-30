【Stola.(ストラ)】古畑星夏が纏う、冬映えニット&アウター
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は10/30（木）12時に、モデル・女優の古畑星夏さんを起用した新しいWEB特集企画を公式オンラインストアにて公開します。
今、手に入れたい“冬映え”ニット & アウター。
旬感を備えつつ袖を通すだけで気分が上がる8着をピックアップ。
特集を見る :
https://stola.jp/pages/knitandouter20251030
1.Off Shoulder Knit
KNIT_\17,600 SKIRT_\26,400 PIERCE_\5,280
上半身を華奢に見せてくれるオフショルニット。
肩にマチをつけることでインナーを選ばず着用可能。
2.Cashmere Jacotte
JACOTTE_\42,900 SHIRTS_\19,800 PANTS_\20,900 PIERCE_\5,280 BAG_\15,400 LOAFERS_\23,980
カシミヤ混ならではの上質でしなやかな肌触りが心地いい一着。
襟と袖口にレザー調の素材を取り入れた今年らしいデザインは、衿を立てた着こなしも素敵に決まる。
3.Knit Ensemble
KNIT ENSEMBLE_\26,400 SKIRT_\18,700 BOOTS_\24,200
カーディガンとキャミがセットに。袖口の配色も洒落見えに一役。
それぞれ単品で着ることはもちろん、キャミをイン&アウトにしたレイヤードで楽しんでもOK。
4.Hooded Long Coat
COAT_\59,400 ONE-PIECE_\22,000
カジュアルになりがちなデザインもシャープな形に仕上げることでほどよく大人っぽい仕上がりに。
大きめのフードは小顔効果があり、ロングながら軽量なところも嬉しいポイント。
5.2Way Knit
KNIT_\28,600 SKIRT_\22,000 BAG_\19,800 BOOTS_\25,300
前後を逆にして着こなせる背面がボタン使いになった一着。
フォックス混のニットはふんわりと暖かく着心地満点。
6.Raccoon Knit Coatigan
COATIGAN_\29,700 KNIT_\14,300 ONE-PIECE_\26,400 PIERCE_\5,280 BOOTS_\24,200
ふわふわとした柔らかな質感のラクーン混素材で軽い着心地。
カーディガン以上、コート未満の軽めアウターとして大活躍。
7.Shiny Cardigan
CARDIGAN_\18,700 KNIT_\22,000 PANTS_\17,600 BAG_\15,400 MULES_\18,700
毛足長めのシャギーニットにスパンコールを散りばめたリッチな印象のカーディガン。
ゆったりめのフォルムにボリュームのある袖が小粋。
8.Reversible Mouton Coat
COAT_\35,200 PULLOVER w/TIE_\12,100 PANTS_\20,900 BAG_\13,200 LOAFERS_\22,880
表はスエード調の素材、裏はエコファーを取り入れた贅沢なリバーシブルコート。
コロンとした丸いフォルムで横顔もチャーミングに。
古畑星夏さんプロフィール
モデル／女優。1996年7月8日生まれ。東京都出身。
2009年、「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、ファッション誌「nicola」の専属モデルでデビュー。「ViVi」専属モデルを経て、現在は「Oggi」専属モデルを務める。
2012年TBS系ドラマ「パパドル」にて女優デビュー。出演作はFOD「スイートリベンジ」、フジテレビ系「教場II」、2018年連続テレビ小説「半分、青い。」など。最近ではNetflix×MBS「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」に出演し注目を集める。
Stola.について
2009年デビュー。
オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。
公式オンラインストア：https://stola.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/
公式Threads：https://www.threads.net/@stola.jp
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Stola_official