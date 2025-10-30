アイティフォーグループが金沢市様の納税事務業務を受託

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、地方自治体向けBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスを提供する当社子会社である株式会社アイティフォー・ベックス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村田 純一）が、金沢市（所在地：石川県金沢市、市長：村山 卓）様の納税事務業務を受託し、2025年10月より本格稼働したことをお知らせします。請け負うのは、納税課における窓口・電話対応、および滞納整理に係る事務補助業務です。市民サービスの向上や新規滞納者発生の抑制を図るほか、徴税吏員がコア業務に専念できる体制を整え、市税収入率の向上に貢献します。

◆当業務受託の目的と対象

納税事務全般にわたって専門知識・経験・技術を有するアイティフォーグループが当業務を受託することで、市民サービスの向上や新規滞納者発生の抑制を図ります。また、徴税吏員にしか許されていない調査権・処分権を行使するコア業務に吏員が専念できる体制を整え、滞納整理を効率的に進めることで、市税収入率を向上させていくことも目的としています。

業務の対象は市県民税、固定資産税、法人市民税といった金沢市様の主要な市税全般です。

◆業務受託の概要

アイティフォー・ベックスが受託する納税事務業務は、主に窓口・電話対応業務と、滞納整理に係る事務補助業務で構成されています。

１. 窓口・電話対応業務

納税課に来課される市民や電話による問い合わせに対する一次対応を行います。納付案内、課税や納付等に関する基本的な事項への回答をはじめ、納付書再発行・発送や口座振替案内など、包括的に受託します。

２. 滞納整理に係る事務補助業務

窓口・電話対応業務に支障のない範囲で、滞納整理に関する専門的な事務を補助します。滞納者実態調査の回答文書作成、差押に係る配当計算書や充当通知書等の文書作成ならびにこれらの封入発送、督促状・催告書の返戻分調査補助および処理などが含まれます。

◆自治体向けBPOサービスとは

2024年4月にアイティフォーのBPO事業を承継する形で独立した子会社、株式会社アイティフォー・ベックスが提供する民間委託サービスです。「地方創生」による社会貢献の取り組みとして地方の雇用創出を推進するため、原則該当自治体の住民の方を採用して専門教育を施し、スタッフとして育成します。数多くの地方自治体にBPOサービスを提供した実績から蓄積したノウハウによって、各団体に最適な業務手法をご提案可能です。また、人材と併せてシステムもご提供でき、ICT を活用した業務改革のご提案も可能です。

URL：https://itfor-bex.co.jp/service/bpo-service

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分：東証プライム（4743）

URL：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

＜お問い合わせ先＞

広報部 TEL：03-5275-7914 Email：kouhou_ml@itfor.co.jp