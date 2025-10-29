53.5％が「会員登録」を最も面倒と回答。UX最大のハードルは“入力作業”入口でありながら最大の離脱要因に。ECモールあるるが実態調査を公表

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国のEC利用者200人を対象に「デジタル接点（アプリダウンロード／会員登録／LINE友だち追加）」に関する調査を実施しました。



調査の結果、最も面倒と感じる行動は「会員登録」で53.5％に上り、アプリダウンロード（13％）やLINE友だち追加（15％）を大きく上回ることが分かりました。マーケティングやUX設計において重要な入口でありながら、最大の離脱要因であることが浮き彫りとなりました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_digital-contact//?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

■53.5％が「会員登録」を最もハードルが高いと回答

半数以上が会員登録を「最も面倒」と回答。

一方で「特に面倒ではない」と答えた層も18.5％存在し、改善余地があることも示唆されました。

■「面倒な理由」トップは「個人情報入力」32.6％

最も多い理由は「個人情報の入力が面倒（32.6％）」。

次いで「通知や広告が煩わしい（19.9％）」「結局使わなくなりそう（18.9％）」が挙げられ、入力負担と利用継続性の不安も大きな心理的障壁になっています。

■「面倒」と答えつつ登録している現実

過去3か月以内に実際に行った行動では、アプリダウンロード（24.9％）が最多でした。

一方で「あてはまるものはない」と回答した層も22.1％存在し、デジタル接点そのものを避けるユーザー層が一定数いることが明らかになりました。

それでも会員登録（19.6％）、LINE友だち追加（14.2％）など、面倒だと答えつつも実行している人も少なくなく、“面倒だけど必要ならやる”状況が浮かび上がりました。

■面倒を突破するのは「クーポン・ポイント」

最も魅力的な特典は「割引クーポン・ポイント付与」が67％で圧倒的多数。

一方で「特典がなくても必要ならやる」21％も存在し、施策設計では「必要性の提示」と「金銭的メリット」の両輪が重要なことがわかります。

■金銭以外の突破条件は「すぐに退会できる安心感」が39.1％

UX改善の観点では、「すぐに退会・解約できる安心感（39.1％）」が最多。

次いで「特典利用のわかりやすさ（28.1％）」「通知頻度を選べる（17.8％）」が続き、透明性とコントロール感が消費者行動を後押しすることが分かりました。

会員登録は企業にとって顧客接点の基盤ですが、ユーザーにとっては最大の心理的負担です。

特典やUX改善を通じて“嫌だけど仕方なくやる”から“自然に受け入れられる”へ変換できるかが、今後のマーケティング課題だと考えています。

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 20代～60代の男女

調査期間： 2025年10月16日～2025年10月16日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 200名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

■お問い合わせ(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=%20questionnaire)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/