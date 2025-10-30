エイトレッドは2025年11月11日・12日にザ・プリンスパークタワー東京で開催される「UpdataNOW25」に出展します

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広 以下、エイトレッド）は、2025年11月11日(火)・12日(水)にザ・プリンスパークタワー東京で開催される「UpdataNOW25」に出展することをお知らせいたします。

「UpdataNOW」は、毎年1万人以上のビジネスパーソンが参加する、国内最大級のビジネスカンファレンスです。今年のテーマは「進化と不変の選択肢」。データ活用を軸に、ウイングアークならではのセッションプログラムに加え、パートナー企業が集結する展示会場や、リアル開催ならではの体験企画も多数ご用意しています。



エイトレッド展示ブースでは、シリーズ累計導入社数5,000社を突破し、企業規模や業種・業界を問わず多くの企業や公共機関の皆様にご利用いただいているワークフローシステム「AgileWorks」およびクラウド型ワークフロー「X-point Cloud」のご案内をさせていただきます。ウイングアーク１ｓｔの「invoiceAgent」との連携に関する詳しい製品サービス内容や導入事例、フォームサンプルのご紹介に加え、デモンストレーションにて実際にフロー設定やフォーム作成等を体感していただけます。

さらに、今年8月にリリースされた、業務申請書の作成や承認を劇的に簡単にする新サービス「AI搭載ワークフロー」もご紹介いたします。

業務効率化やペーパーレス化についてのお悩みや、既存ワークフローシステムからの移行など、お客様のご相談にスタッフがお応えいたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください！

エイトレッド登壇セッション

Day2│11月12日（水）14：10 - 14：40

「DXのその先へ！AIの推進力とガバナンスの両立！新しいワークフローのカタチ」

本セッションでは、日本国内で5,000社が導入したワークフローの導入事例を交えながら、AIによる起票のデモンストレーションを実施します。

AIが生成する情報には誤報を含むことが有り、それらをどのようにチェックし承認のプロセスに乗せてガバナンスを維持するのか。上場企業が自社の運用も含めて裏側を洗いざらいお話し、利用企業のユースケースとともにご紹介します。

内部統制とガバナンスを兼ね備えた、大手企業向けに作られたワークフローシステムの紹介です。

出展製品の詳細について

■ワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」

「AgileWorks」は、複雑な承認フローにも対応できる標準機能と高い拡張性を併せ持つ中堅・大規模組織向けワークフローシステムです。大規模かつ複雑な組織構造を考慮した設計で、人事異動や組織改編にも素早く柔軟に対応できます。R3.0では「Web API」を実装するとともに「全文検索」や「ビジネスチャット通知」などの新機能が追加されたほか、利便性が大きく向上する「スマホアプリ」も利用可能となりました。さらに「ワークフロー統計情報の取得」が新たに可能となり、社内の申請承認業務の状況が可視化され、単なる電子化に留まらない業務効率化を推進します。お客様の企業規模やニーズに合わせてパッケージ版とクラウド版をお選びいただけます。

https://www.atled.jp/agileworks/(https://www.atled.jp/agileworks/)

■クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なワークフロークラウドです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

イベント概要

【名称】UpdataNOW25

【主催】ウイングアーク１ｓｔ株式会社

【会期】2025年11月11日（火）・11月12日（水）

Day1│13:00～（開場 12:00）

Day2│10:00～（開場 9:00）

【会場】ザ・プリンスパークタワー東京（東京都港区芝公園4-8-1）

【入場料】無料 （こちら(https://www.wingarc.com/updata/2025/)より事前にお申込みの上、ご来場ください）

会社概要

＜エイトレッド＞

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「AgileWorksクラウド版」「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役社長 岡本 康広

設立：2007年4月

事業内容：ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

URL：https://www.atled.jp/