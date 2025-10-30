新時代の営業を提案するEmooove、『商談数の限界突破術 営業責任者が取るべき″次の一手″』セミナーのアーカイブ動画を公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:藤澤諒一)は、2025年10月14日(火)に開催した『商談数の限界突破術 営業責任者が取るべき"次の一手"』セミナーのアーカイブ動画を公開いたしました。

■セミナー概要

視聴はこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20251027-1/

本セミナーでは、「商談数が増えない」「新規開拓が停滞している」という多くの企業が抱える課題に対して、「ソーシャルセリング」「インテントデータ活用」「AIでの自動化」といった次世代のセールス手法について解説しています。当日参加できなかった方も、ぜひこの機会にご視聴ください。

■こんな人におすすめ

- 商談数の増加に課題を感じている営業責任者- インサイドセールス部門の生産性向上を目指している方- 最新の営業トレンドやテクノロジーについて学びたい方- より効果的な営業戦略を模索している方 BDRチームのパフォーマンスを最大化したい方

■登壇者

株式会社Emooove

代表取締役社長 藤澤 諒一

神戸大学在学中に月間100万PVを誇る就活メディアを立ち上げ、上場企業を含む複数企業の採用や、旧帝/早慶上理大生を中心とする学生100名以上の就職活動を支援。大学卒業後は、新規事業開発やイノベーション創出を支援する株式会社Relicに入社。スタートアップから大企業まで企業規模を問わず、SaaSプロダクトのCPF～PMF支援等を実施し、新規事業開発における企画/セールス/マーケティングなど様々な角度から貢献。また、クライアントへの支援に限らず、社内におけるマーケティング組織の立ち上げを推進。その後、株式会社Emoooveを設立。

エッジテクノロジー株式会社

AIプロダクト事業部 エヴァンジェリスト 五十嵐政貴

ベンチャー企業にて、人事全般を経験後、HRtech新規事業の企画・運営に携わり、現在は人工知能関連人材のソリューション企業エッジテクノロジー株式会社にて、 自社サービスの営業支援AIツール「GeAIne」の販売、エヴァンジェリストを担当。2019年法人営業デジタル化協会（通称＝HED）を立ち上げ、代表理事をしている。

DXO株式会社

取締役 小川 祐輔

新卒にて大手コールセンター会社へ入社、オペレーション業務に従事。2015年にBPOサービスを運営するDXO株式会社で新規オペレーションセンターの立ち上げを行い1,000社以上のサポートを行う。

2024年よりオートセールスシステム「SALESFORWARD」事業に参画し、制作部門責任者として、事業推進を行う。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

初著書「LinkedIn Sales Navigator 活用術」をリリース！新時代の営業手法である”LinkedInセールス”について詳しく解説しております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

令和6年9月17日（火）に、初著書「LinkedIn Sales Navigator 活用用術」をリリースし、

・発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得

・書籍出版記念オンラインセミナーでは広告費用ゼロで300名の集客

を実現いたしました。

【プレスリリース】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000149623.html

【書籍情報】

・タイトル：『BtoBセールスを加速するLinkedIn Sales Navigatot活用術』

・発売日：2024年9月17日（火）

・予定価格：1,540円（税込）

・著者：（著）藤澤諒一・峰可樹

・ダウンロードURL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

書籍では、新時代の営業手法として注目されているビジネスSNSの「LinkedIn（リンクトイン）」

を使用し、営業活動の売り上げ最大化を実現する為の最新アプローチ法を具体的に紹介しています。

米国で既に主流となっている営業手法を日本市場に適応させた形で具体的に解説することで、

営業に携わるビジネスパーソンの皆様に新たな視点を提供している書籍となっています。

