¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¿¥¹¥¯¤¬¼«Æ°Åª¤ËÈ¯Æ°¡ªJAPAN AI¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íーµ¡Ç½¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹©Æ£ ÃÒ¾¼¡¢°Ê²¼JAPAN AI¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íーµ¡Ç½¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ½ªÎ»¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Æ°Åª¤ËÈ¯Æ°¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
JAPAN AI¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íーµ¡Ç½¤È¤Ï
¥ïー¥¯¥Õ¥íーµ¡Ç½¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢°ìÏ¢¤Îºî¶È¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬ÀßÄê¤·¤¿¾ò·ï¤äµ¯ÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ê¸½ñºîÀ®¡¢¥Çー¥¿½èÍý¡¢ÄÌÃÎÁ÷¿®¡¢³°Éô¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò½ç¼¡¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¿Í¤¬¼êÆ°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¡¢AI¤¬¼«Æ°Åª¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ½ªÎ»¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·µ¡Ç½
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ½ªÎ»¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢»öÁ°¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Ï²ñµÄ½ªÎ»¸å¤Ë¼êÆ°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡¢Êó¹ð½ñºîÀ®¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ê¤É¤ÎÄê·¿¶ÈÌ³¤¬¡¢²ñµÄ½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Æ°¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬¡Ö²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤éAI¤òÆ°¤«¤½¤¦¡×¤È°Õ¼±Åª¤ËÁàºî¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¶ÈÌ³·ÑÂ³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ñµÄ¸å¤ÎÄê·¿ºî¶È¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ç½ÅÍ×¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÈÍÑÎã1¡§±Ä¶È¥Áー¥à½µ¼¡²ñµÄ¡Û
±Ä¶È¥Áー¥à¤Î½µ¼¡²ñµÄ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë°Ê²¼¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±.²ñµÄÆâÍÆ¤«¤é³Æ±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Îº£½µ¤ÎÀ®²Ì¤ÈÍè½µ¤ÎÌÜÉ¸¤òÃê½Ð¤·¡¢±Ä¶È¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®
£².·èÄê¤µ¤ì¤¿¿·µ¬°Æ·ï¤Î¥Õ¥©¥íーÍ½Äê¤ò³ÆÃ´Åö¼Ô¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¼«Æ°ÅÐÏ¿
£³.ÉôÄ¹¤Ø¤Î½µ¼¡Êó¹ð½ñ¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¡¢¥áー¥ë¤ÇÁ÷¿®
£´.Ì¤Ã£À®¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þÁ±Äó°Æ¤ò´Þ¤à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤òºîÀ®
¡Ú»ÈÍÑÎã2¡§¸ÜµÒ¤È¤Î¾¦ÃÌ²ñµÄ¡Û
½ÅÍ×¤Ê¸ÜµÒ¤È¤Î¾¦ÃÌ½ªÎ»¸å¡¢Â¨ºÂ¤Ë°Ê²¼¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±.¾¦ÃÌÆâÍÆ¤«¤é¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤È·üÇ°ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¡¢Äó°Æ½ñ¤Î¹ü»Ò¤òºîÀ®
£².¼¡²óÄó°Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¥ê¥¹¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¡¢´Ø·¸Éô½ð¤Ë½àÈ÷°ÍÍê¤òÁ÷¿®
£³.¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò±Ä¶È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼«Æ°¹¹¿·¤·¡¢¾¦ÃÌ¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¿Ê¹ÔÃæ¤ËÊÑ¹¹
£´.¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¼«Æ°ÀßÄê
¡Ú»ÈÍÑÎã3¡§¿Í»öÌÌÀÜ²ñµÄ¡Û
ºÎÍÑÌÌÀÜ½ªÎ»¸å¡¢°Ê²¼¤Î¿Í»ö¶ÈÌ³¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±.ÌÌÀÜ´±¤ÎÉ¾²Á¥³¥á¥ó¥È¤òÅý¹ç¤·¡¢¸õÊä¼ÔÉ¾²Á¥·ー¥È¤ò¼«Æ°ºîÀ®
£².¼¡¤ÎÁª¹Í¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÊÆó¼¡ÌÌÀÜ¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜÅù¡Ë¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¥áー¥ë¤ò´Ø·¸¼Ô¤ËÁ÷¿®
£³.¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÁª¹Í·ë²ÌÄÌÃÎ¥áー¥ë¤Î²¼½ñ¤¤òºîÀ®¡Ê¹ç³Ê¡¦ÉÔ¹ç³Ê¥Ñ¥¿ー¥óÊÌ¡Ë
£´.ºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÌÌÀÜ·ë²Ì¤ò¼«Æ°ÆþÎÏ¤·¡¢Áª¹Í¿ÊÄ½¤ò¹¹¿·
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿UI¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤Áàºî´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤Î¿Ê¹Ô¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤ëÊñ³çÅª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë²ñµÄ¤Î¼Á¤È¸úÎ¨À¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JAPAN AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖAI¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ä»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
