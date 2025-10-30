【ソーシャルインテリア オフィス構築支援導入】フォースタートアップス本社オフィスが、「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

株式会社ソーシャルインテリア

株式会社ソーシャルインテリア(東京都港区、代表取締役：町野 健、以下ソーシャルインテリア)がオフィス構築支援を手掛けたフォースタートアップス株式会社(東京都港区、代表取締役社長：志水 雄一郎、以下フォースタートアップス)の本社オフィスが、「2025年度グッドデザイン賞」(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞いたしました。

「グッドデザイン賞」は、2020年度調査において約8割の認知率を記録するなど、国内で広く知られるデザイン賞であり、海外からも多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞です。

グッドデザイン賞 審査委員の評価

円形プラザと屋内庭園を中心に据え、内外の空間を連続的につなぐ開放的なオフィスである。多様なコラボレーションエリアと静かな集中スペースが共存し、企業の多様な働き方を支える構成。執務エリアと来客エリアの交点に設けられた建築の形状を活かした円形のオープンスペースは公園のような開放感を持ち、このオフィスを象徴する場としてイノベーションの拠点という企業のビジョンを体現し、同時に訪問者にも企業文化を直感的に伝える場づくりがなされている点が素晴らしい。

受賞概要は、以下の受賞ギャラリーよりご覧ください。

グッドデザイン賞について

グッドデザイン賞 受賞ギャラリー :https://www.g-mark.org/gallery/winners/32203

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

フォースタートアップス本社オフィスの受賞歴

グッドデザイン賞詳細 :https://www.g-mark.org/

フォースタートアップス本社オフィス「The Flagship」は、これまでに国内外の下記のデザイン賞を受賞・入賞しております。

- 『2025年度グッドデザイン賞』受賞- 『SBID International Interior Design Awards 2025』「Office Design Over 2,000 SqM」部門 アジア地域 最優秀賞受賞- 『Japan International Pioneer Design Award 2025』Cultural Space & Office - Sliver Prize- 『日本空間デザイン賞2025』Shortlist 入賞

受賞歴の詳細は、フォースタートアップスのニュースページよりご覧ください。

ソーシャルインテリア 代表取締役社長 町野のコメント

受賞歴詳細 :https://www.forstartups.com/news/gooddesignaward-20251015Central

このたび、当社がオフィス構築をご支援させていただいたフォースタートアップス様の本社オフィスがグッドデザイン賞を受賞されたことを、心より嬉しく思います。企業の理念や文化を空間で表現することは、私たちが掲げる「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」というミッションの体現です。この受賞を機に、今後も良質なインテリアと空間を通して、企業の価値やウェルビーイングを高める新たなオフィス文化の創造に尽力してまいります。

※スタートアップ企業向けに、オフィス構築支援の特別プランを開始しました。詳細は、以下をご覧ください。

Project Merchandise 大浦のコメント

スタートアップ企業向け 特別プラン詳細 :https://socialinterior.com/lp/lp016-02/

本プロジェクトにおいて、MD(マーチャンダイズ)および家具コーディネートを評価いただけたことを光栄に思います。「The Flagship」内外の空間を連続的につなぐ、開放的で多様な働き方を支えるオフィスを体現するために、当社が取り扱う約1,000ブランド12万種の家具の中から張地1枚に至るまでこだわり抜き、空間との相性や意匠性を追求して選定を行いました。

「スペースの最適化」「コラボレーションを促進する環境」「調和」の3要素を備えたHerman Millerのデスクを日本国内で最大規模で展開した執務エリアは、多様な働き方を支える空間として理想的な選定ができたと感じています。今後も、さまざまなプロジェクトを通じて、多種多様なプロダクトの提案に取り組んでまいります。

ソーシャルインテリアについて

https://socialinterior.com/corporate/

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、「オンライン販売事業」「オフィス構築支援事業」「INTERIOR BASE事業」の3事業を展開しています。

オンライン販売事業

家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、新品・ヴィンテージ品・中古品・アウトレット品からお気に入りの商品を探せるサービスです。支払い方法をサブスクにすることで、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用することが可能です。

オフィス構築支援事業

法人向けの「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、家具のサブスクリプションサービスに留まらず、オフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートするサービスです。

INTERIOR BASE事業

設計会社・販売店・メーカー向けの家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」は、国内外のオフィス什器から海外のハイエンド家具まで、国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務を大幅に効率化するサービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役：町野 健

事業内容：家具・家電の通販サービス「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをまるごと支援する「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」の企画・開発

設立日：2016年11月9日

- ソーシャルインテリアhttps://socialinterior.com/corporate/- サブスクライフhttps://subsclife.com/- ソーシャルインテリア オフィス構築支援https://socialinterior.com/- INTERIOR BASEhttps://interiorbase.jp/- THE MUSEUMhttps://socialinterior.com/the-museum/

【受賞歴】

・東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)

・Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)

・日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)

・すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)

・日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)

・Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024年10月、みずほ銀行)