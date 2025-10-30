【10月発売：新商品ラインアップ】1.「PUMA x FENTY」コレクションが10月23日（木）より発売　2. 「PUMA x SAN SAN GEAR」コレクションが10月31日（金）より発売

プーマ ジャパン株式会社1.「PUMA x FENTY」コレクションが10月23日（木）より発売

プーマとRihanna（リアーナ）による最新コラボレーション「PUMA x FENTY」コレクションが登場します。今回のコレクションでは、フットボールのヘリテージをRihannaならではの美学で再解釈。まさに“Heritage Football, Rihanna’s Way.”をベースにフットボールカルチャーをリアーナの感性で再構築したコレクションです。

オレンジ、グリーン、シルバーを基調とした鮮やかなカラーパレットが、ピッチでもストリートでも存在感を放ちます。クラシックなT7トラックスーツやゴールキージャージ、2000年代のフットボールスパイクを再構築した「PUMA x FENTY AVANTI LS -X」など、スポーツとハイファッションを融合させたアイテムが揃います。

「フィールドでも、ストリートでも、あなたらしくプレイを。」というメッセージのもと、リアーナが体現するPUMA x FENTYの新しいスタイルが表現されています。

【発売日】2025年10月23日（木）AM 10:00

【商品販売店】プーマストア渋谷（10月28日よりオープン）、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱店舗舗

※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：PUMA x FENTY AVANTI LS -X

希望小売価格：20,900円（税込）

商品番号：404808

カラー：01/02

商品名：PUMA x FENTY Slide Chic Fur

希望小売価格：15,400円（税込）

商品番号：404768

カラー：02

商品名：PUMA x FENTY Pocket Grip Bag

希望小売価格：13,200円（税込）

商品番号：092476

カラー：01

商品名：PUMA x FENTY Piping Track Jacket

希望小売価格：24,200円（税込）

商品番号：633626

カラー：87

商品名：PUMA x FENTY T7 Slim Tee

希望小売価格：7,150円（税込）

商品番号：636184

カラー：45

2. 「PUMA x SAN SAN GEAR」コレクションが10月31日（金）より発売

SAN SAN GEAR（サン・サン・ギア）との第2弾コラボレーション「PUMA x SAN SAN GEAR」コレクションを発売します。

SAN SAN GEARは、常に「ギア（装備）」という概念を再解釈し続けるブランドです。今回のコレクションでは、革新的な2つのプーマのシューズ、「MOSTRO NU SAN SAN GEAR（モストロ NU サン サン ギア）」と「TALON SAN SAN GEAR（タロン サン サン ギア）」をラインアップ。

MOSTROは、従来のストラップクロージャーを半覆いのアシンメトリーなレーシングへと刷新し、SAN SAN GEARらしい美学を体現しています。さらにTALONも同様に抑えたトーンで仕上げられ、先鋭的なフォルムを漆黒で包み込んでいます。

アパレルでは、ジャケット、パンツ、ショーツといったアイテムを中心に、機能性とディテールへのこだわりを随所に感じさせる、ミニマルながら存在感のあるアイテムが揃います。アウトドアやスポーツのファンクションから着想を得たアイテムは、全体をステルスブラックのカラーパレットで統一。実用的なバッグや独自のドローコード式のクロージャーを採用したキャップといったアクセサリーも展開します。

キャンペーンビジュアルでは、ソウルの市中を背景に、実用性と日常を融合させた世界観を表現。高層ビル群やデリバリールートなど、都会のリズムの中で「動き」と「変化」に寄り添うギアとしての姿を映し出しています。

【発売日】2025年10月31日（金）

【商品販売店】プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱店舗舗

商品名：MOSTRO NU SAN SAN GEAR

希望小売価格：25,300円（税込）

商品番号：404242

カラー：01

商品名：TALON SAN SAN GEAR

希望小売価格：28,600円（税込）

商品番号：404243

カラー：01

商品名：PUMA x SAN SAN GEAR Bag

希望小売価格：30,800円（税込）

商品番号：091820

カラー：01

商品名：PUMA x SAN SAN GEAR CLRT JACKET

希望小売価格：44,000円（税込）

商品番号：632546

カラー：01

商品名：PUMA x SAN SAN GEAR

KNIT LS

希望小売価格：18,700円（税込）

商品番号：632549

カラー：08