医薬品用エーテル溶剤の世界市場2025年、グローバル市場規模（ジエチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン（THF））・分析レポートを発表
2025年10月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「医薬品用エーテル溶剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、医薬品用エーテル溶剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の医薬品用エーテル系溶媒市場は2023年に約5億6,680万米ドルと評価され、2030年には約7億5,460万米ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率は4.2％とされています。医薬品産業において溶媒は極めて重要な役割を果たしており、薬剤の合成、抽出、精製、反応媒体として幅広く使用されています。ペニシリン、アスピリン、咳止めシロップ、軟膏など、身近な医薬品の多くにおいても溶媒は欠かせない存在です。
世界の医薬品市場全体は2022年時点で1兆4,750億米ドルに達しており、今後6年間で年平均5％の成長が見込まれています。化学合成薬とバイオ医薬品の両方が市場を支えており、特に後者は成長分野として注目されています。医薬品市場の拡大要因には、高齢化に伴う医療需要の増加、技術革新、慢性疾患の増加、そして政府や民間による研究開発支援の拡充が挙げられます。一方で、厳しい規制、研究開発コストの上昇、特許切れなどの課題も存在します。特に新型感染症の流行を契機に、ワクチン開発やサプライチェーン管理の重要性が再認識され、製薬企業には柔軟かつ迅速な対応力が求められています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートでは、医薬品用エーテル系溶媒産業のバリューチェーンを包括的に分析しています。対象となる主な用途は、外用薬（リニメント）および注射薬であり、それぞれの製造工程における役割と市場特性が整理されています。代表的な製品タイプはジエチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン（THF）、メチルtert-ブチルエーテル（MTBE）などです。これらの溶媒は、薬剤の反応効率を高めるとともに、安定性と純度を確保するために重要な機能を持っています。
製薬業界では、環境規制の強化と安全性要求の高まりから、低毒性かつ再利用可能なエーテル系溶媒への需要が増加しています。また、精密合成技術やグリーンケミストリーの進展により、より高効率で環境負荷の少ない溶媒が開発されています。特にバイオ医薬品の製造においては、反応条件の最適化や溶媒残留リスクの低減が重要なテーマとなっています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、アジア太平洋地域が世界市場をリードしています。特に中国は製薬産業の規模と政府支援の両面で優位に立ち、国内需要の拡大とともに世界的な供給拠点としての地位を確立しています。日本やインドも医薬品製造の技術力を背景に市場拡大が続いており、高品質な溶媒需要が増加しています。
北米および欧州では、政府による医薬品安全基準の強化と製造プロセスの高度化が市場を支えています。アメリカは研究開発型製薬企業の集中地域であり、高純度溶媒の需要が安定的に推移しています。欧州諸国では、環境対応型溶媒の採用が進み、再利用可能な製造システムの導入が進展しています。
南米および中東・アフリカ地域は今後の成長ポテンシャルが高く、医薬品製造インフラ整備とともに市場拡大が期待されています。
