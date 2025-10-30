レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 活性炭フィルター市場は、産業部門と住宅部門における水・空気浄化需要の高まりを背景に、2033年までに28億米ドルに達する堅調な拡大が見込まれる
活性炭フィルター市場は、2024年の市場規模が17億6,000万米ドルに達し、2033年までに28億米ドルへと拡大する見通しです。2025年から2033年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は5.3％と予測されています。
この成長の背景には、環境持続性に対する世界的な関心の高まりと、特にアジア太平洋地域での大気・水質汚染を抑制するための厳格な政府規制の導入があります。活性炭フィルターは、空気や水から汚染物質を除去する高効率なろ過技術として、産業・商業・家庭用の多様な用途で採用が拡大しています。
市場の概要：活性炭の構造と特性
活性炭フィルターは、炭素を主原料として製造される多孔質構造の吸着材を用いたろ過システムです。原料となるココナッツ殻や木材、石炭などを高温下で水蒸気と反応させることで、炭素表面に微細な孔（ポア）を生成します。この複雑な孔構造が、揮発性有機化合物や臭気物質、化学汚染物を高い吸着力で捕捉します。
特に水処理用途では、有機化合物や塩素を除去し、飲料水の安全性を確保するために使用されており、空気清浄用途では臭気や有害ガスを吸着して室内空気質を改善します。こうした多用途性が市場拡大の中核要因となっています。
市場動向：健康意識の高まりが需要を押し上げる
市場成長の主な推進力のひとつは、健康被害に対する意識の高まりです。世界保健機関（WHO）によると、大気汚染への長期的な曝露は、呼吸器感染症、心疾患、肺がんなどのリスクを著しく高めます。特に都市部や産業地域では、微小粒子状物質（PM2.5）や揮発性有機化合物（VOC）への曝露が深刻な問題となっています。
このような背景から、活性炭フィルターは個人および産業レベルでの健康保護手段として注目されています。住宅用空気清浄機や水道設備だけでなく、食品加工や化学プラントでも活用が広がっており、持続的な需要拡大を支えています。
市場制約：原材料コストの高騰が製造効率を圧迫
一方で、活性炭製造には高コストの課題も存在します。特に、ココナッツ殻や木質炭などの原材料価格が高騰しており、製造コストの上昇を招いています。原料の価格変動により、製品価格の上昇や供給の不安定化が発生しやすく、メーカーの収益性を圧迫しています。
近年では、パーム殻や竹などのバイオマス資源を新たな原料として利用する動きが活発化していますが、依然として原料確保と品質維持の両立が課題です。生産者はこれに対応するため、生産能力を50～60％拡大し、原料不足を補う体制を整備しています。
市場機会：バイオマス由来活性炭への転換が加速
環境負荷低減の観点から、従来の石炭系活性炭に代わる再生可能原料として、バイオマス系前駆体への注目が高まっています。バイオマス由来の活性炭は、高い表面積と多孔性を有し、水処理、ガス分離、触媒反応など幅広い用途に対応可能です。
さらに、化学的活性化後に使用した薬品を回収できるため、製造工程の環境負担を軽減することができます。今後、バイオマス活性炭の研究開発が進むことで、サステナブルな製造プロセスへの転換が一層進展するとみられます。
主要企業のリスト：
● Ecolab
● WesTech Engineering, LLC
● 3M
● CPL Activated Carbons
● Lenntech B.V.
● Kuraray Co., Ltd.
● General Carbon Corporation
