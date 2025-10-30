世界の慢性疾患管理市場は、技術統合と疾病負担の増加により、2033年までに171億米ドルを超えると予想されています。
世界の慢性疾患管理市場は今後数年間、力強い成長が見込まれており、市場規模は2024年の62億米ドルから2033年には171億米ドルに急増すると予想されています。2025年から2033年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）11.9%で拡大する見込みです。効率的なケア提供システムへの需要の高まり、医療のデジタル化の進展、そして世界的な人口高齢化の急速な進展は、この変革期にある医療セクターを形作る主要な成長ドライバーです。
慢性疾患の有病率上昇が市場需要を刺激
糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患、高血圧などの慢性疾患は、世界の医療システムに依然として大きな負担をかけています。WHOの推計によると、慢性疾患は世界の全死亡者の約74%を占めています。こうした罹患率の増加により、より良い治療成果と医療費の削減を実現するために、患者中心の予防的かつテクノロジーを活用した慢性疾患管理ソリューションへの移行が求められています。
市場では、遠隔モニタリング、モバイルヘルスアプリケーション、AIを活用した分析、遠隔医療、電子カルテ（EHR）といったデジタルヘルスツールの導入が急速に進んでおり、医療提供者は複雑な慢性疾患をより効果的かつリアルタイムに管理できるようになっています。
ケアの効率性を高める技術の進歩
テクノロジーの統合により、慢性疾患ケアの提供は急速に変化しています。人工知能（AI）、機械学習（ML）、ウェアラブルヘルステクノロジー、予測分析、IoT対応医療機器を活用したソリューションは、臨床ワークフローを改善し、継続的なモニタリング、個別化治療、早期介入を可能にしています。これらの進歩は、患者エンゲージメントを高めるだけでなく、医療資源の活用を最適化します。
特に、モバイルベースの慢性疾患ケアアプリやAIを活用した意思決定支援ツールは、患者が症状をモニタリングし、服薬アドヒアランスを管理し、ケアチームとシームレスにコミュニケーションをとる上で、注目を集めています。これらのソリューションは、長期的なアウトカムの向上と、高額な入院費用のかかる再入院の防止を目的として、医療提供者によって導入が進んでいます。
政府の取り組みと医療改革が成長を加速
世界中で、支援的な政府の政策、診療報酬の枠組み、そして国家レベルの保健政策が、慢性疾患ケアのインフラを強化しています。公衆衛生機関は、継続的なモニタリングとタイムリーな介入を確実にするために、デジタルヘルスプログラム、予防ケアモデル、慢性疾患登録に多額の投資を行っています。
例えば米国では、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）が慢性疾患ケアマネジメント（CCM）の診療報酬コードの拡大を継続し、医療提供者による価値に基づくケアモデルの導入を奨励しています。同様に、新興国では、特に高齢化が進む人口層における慢性疾患の有病率の上昇に対処するため、集団健康管理イニシアチブ、遠隔医療プラットフォーム、電子記録システムを導入しています。
市場セグメンテーションのハイライト
慢性疾患管理市場は、ソリューションの種類、導入形態、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。
ソリューションの種類別：ソフトウェアとサービスが市場を支配しており、統合ケアプラットフォーム、クラウドベースのソリューション、AIを活用した分析への関心が高まっています。
