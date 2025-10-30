Mobileye、インドでの事業基盤を拡大し、VVDN Technologiesと提携して次世代ADAS技術のインドおよび海外向けローカライズを推進

両社は、Mobileyeの主要技術コンポーネントをローカライズし、「メイド・イン・インディア」を加速させることで、インドのOEMを支援する。

グルグラム（インド）, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- https://www.vvdntech.com/ 先進運転支援システムおよび自動運転技術のグローバルリーダーであるMobileyeは本日、インドの大手Tier 1企業であり、エンジニアリングおよび製造サービスを提供するVVDN Technologies Pvt. Ltd.と覚書（MoU）を締結したと発表しました。この提携により、MobileyeのADASおよび安全技術をインド国内の自動車メーカー向けにローカライズし、提供していく予定です。この協業は、Mobileyeのグローバルな製品およびシステムに関する専門知識と、VVDNの現地におけるエンジニアリング、テスト、製造能力を融合させることで、インドにおけるADAS技術のローカライズおよび量産準備を加速させることを目的としています。



Vivek Bansal (VVDN) and Elie Luskin (Mobileye) signing the MoU to localize next-generation ADAS technologies in India



インドの自動車市場は、規制改革の進展、消費者需要の高まり、そして「メイド・イン・インディア」および「自立したインド（Atmanirbhar Bharat）」政策の推進を背景に、安全性と技術革新の新たな時代へと突入しています。Mobileyeは、これまでに世界中で2億個以上のシステム・オン・チップ（SoC）を出荷しており、現在市場に出ている最先端のADASシステムの多くを支えています。同合意は、Mobileyeのグローバルな製品ロードマップと、VVDNの高度な現地エンジニアリングおよび製造能力を組み合わせるもので、インドの自動車メーカーおよびその輸出対応プラットフォームに対し、より迅速な市場投入とカスタマイズを可能にします。

MobileyeとVVDNは、EyeQ™チップ群および関連センサーを基盤としたシステムを含む主要なADASソリューションをインドでローカライズする計画であり、VVDNはローカライズ、テスト、製造準備の面で支援を行う予定です。

「インドは当社にとって戦略的に極めて重要な市場です」と、Mobileyeのインド担当副社長であるElie Luskin氏は述べています。「私たちは強固な現地エコシステムを構築しており、VVDNはそのビジョンにおける重要な一翼を担っています。今回の発表は、インドの道路に世界水準の安全性と運転知能をもたらすという当社の使命を加速させるものであり、同時にインド国内およびグローバルプロジェクトの双方を支える製造能力の確立にもつながります。」

「Mobileyeがインドでの事業基盤をさらに強化していく中で、当社がその取り組みに参画できることを誇りに思います」と、VVDN Technologiesの創業者兼社長であるVivek Bansel氏は述べています。「当社の強固なエンジニアリングおよび製造基盤に、MobileyeのADAS分野でのリーダーシップが組み合わさることで、インドの自動車産業の未来に向けた極めて魅力的な提案が実現します。」

25年以上にわたり、ADASおよび自動運転技術を研究室から実際の道路へと導入してきた実績を持つMobileyeは、世界的に実証され、かつ各地域のニーズに適応可能なソリューションを提供しています。安全性、効率性、拡張性、そしてコスト効率を重視して設計された同社のソリューションは、最新のAI技術を活用することで、急速に進化を遂げるインドの自動車産業のニーズを先取りしています。

Mobileyeについて

Mobileye（Nasdaq: MBLY）は、自動運転および運転支援技術を通じてモビリティ革命を牽引しており、人工知能、コンピュータービジョン、マッピング、そしてソフトウェアとハードウェアの統合における世界的な専門知識を活用しています。1999年の創業以来、Mobileyeは、運転の安全性を高める先進運転支援システムの幅広い普及を実現してきました。また、REM™クラウドソーシングマッピング、True Redundancy™センシング、責任感知型安全論（RSS）といった革新的な技術を先駆的に開発してきました。これらの技術は、ADASおよび自動運転（AV）分野をモビリティの未来へと導く原動力となっています。それにより、自動運転車やモビリティソリューションの大規模な実用化を可能にし、業界をリードする先進運転支援システムを支えています。2024年までに、世界中で2億台を超える車両にMobileyeのEyeQ技術が搭載されています。2022年以降、MobileyeはIntel（Nasdaq: INTC）から独立して上場しており、Intelは引き続き同社の筆頭株主となっています。

「Mobileye」およびMobileyeのロゴならびにMobileyeの製品名は、Mobileye Globalの登録商標です。その他の商標は、各所有者に帰属します。

VVDN Technologiesについて

2007年に設立されたVVDNは、主にソフトウェアサービス、プロダクトエンジニアリング、製造サービスに特化した技術革新企業です。VVDNのインド本社はインドのグルガオンにあり、北米本社は米国のカリフォルニア州フリーモントにあります。VVDNは米国、カナダ、欧州、ベトナム、韓国、そして日本にオフィスを構え、世界中に事業を展開しています。VVDNは11の先進的な研究開発センターを有し、完全な製品やソリューションに必要なハードウェア、機械、ソフトウェアの設計、開発、テストを行うための完全な設備を整えています。VVDNの8つの製造施設は、インドのマネサール、グルガオン、タミル・ナードゥ州ポラチにあります。その中には、自社運営による最先端のSMT工場、金型・ツーリング工場、射出成形、ダイカスト、粉体塗装、板金加工、製品組立工場、そして製品認証ラボが含まれています。ハードウェアから機械、組込みソフトウェアからクラウドとアプリ、テスト＆バリデーションからオートメーション、さらには大量生産に至るまで、包括的なサービスを世界中の顧客に提供しています。

