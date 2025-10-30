こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【クリンスイ】浄水カートリッジ半年分プレゼントキャンペーンのご案内
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社（以下、クリンスイ）は11月１日(土)より、浄水カートリッジ半年分が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。
期間中に対象商品をご購入のうえ、レシート画像をアップロードしてご応募いただくと、抽選で20名様に「浄水カートリッジ半年分」をプレゼントいたします。
温かい飲み物や料理を口にする機会が増える季節となりました。
クリンスイの浄水器なら、毎日の飲み物や料理に使う水を、より安全においしくお使いいただけます。
この機会に、ぜひクリンスイの浄水器をお買い求めください。
＜キャンペーン実施概要＞
●購入期間（レシート有効期間）
2025年11月1日(土)～2026 年1月31日(土)
●応募受付期間
2025年11月1日(土)～2026 年2月14日(土)
●賞品
浄水カートリッジ半年分（商品により2個もしくは1個）
●当選人数
20名様
●対象商品
蛇口直結型浄水器本体：CSP、MONO、CB、CGシリーズ
ポット型浄水器本体：CPシリーズ
●対象店舗
日本国内の対象商品取扱販売店、ECサイト
●応募フォームURL
https://forms.gle/eoyGjTMDCVrLzRr28
※ご応募にはGoogleアカウントへのログインが必要です。予めご了承ください。
●応募方法
対象商品をご購入の上、応募フォームにレシート画像をアップロード＆アンケートに回答
※応募の際のインターネット接続料及び通信料は、お客様のご負担となります。
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
１９８４年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。今では浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。
クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jp
LINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq
【キャンペーンに関するお問い合わせ】
クリンスイサービスセンターＳＣ係
電話：０１２０－０８６－８６６（フリーダイヤル）
受付時間：平日１０時～１７時／土日祝日休み
URL：www.cleansui.com
【本件に関する報道関係のお問い合わせ】
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社 コーポレートブランディング部
Mail：MCJP-MBX-MRP_CLEANSUI_PR@mchcgr.com