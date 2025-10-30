『ジャングル大帝』レオとパンジャがミニ財布に！革職人が上質なレザーを使いハンドメイド。11/3「まんがの日」に登場です。

株式会社ガッツ

大阪府茨木市で革小物の製作・販売をするクアトロガッツ（代表：中辻大也 ナカツジヒロヤ）は、公式HPにて「ジャングル大帝コラボのミニ財布」を新発売。価格は14,800円(税込16,280円) 詳細はこちら https://quatrogats.com/?pid=189028881

名作をポケットに。手塚治虫ワールドコラボ第8弾『ジャングル大帝』のミニ財布

手塚治虫『ジャングル大帝』×クアトロガッツ。コラボ第8弾は、主人公レオと父・パンジャをデザインしたミニ財布「小さいふ。」です。

人に育てられた白いライオン・レオが“王”へ成長する物語を、毎日使える本革に閉じ込めました。大阪の工房で革職人がハンドメイド。

表はパンジャ、裏はレオ。

（『ジャングル大帝』講談社）

表には白いライオンの王・パンジャ。『ジャングル大帝』は父パンジャ、息子レオ、孫ルネへと続く“三代”の物語です。

裏面は、アフリカへ戻り動物たちに王子として迎えられるレオの後ろ姿と「ぼくたちだって…ひろい世界で好きなようにくらせる権利があるはず」のセリフをデザイン。

TVアニメ放送開始60周年 記念ロゴ入りの特別仕様

ポケットには『ジャングル大帝』TVアニメ放送開始60周年を記念したロゴ。

日本初の国産テレビカラーアニメーションシリーズとして、色の表現方 法など試行錯誤が繰り返され放映された歴史的な作品です。

先着100名限定。MagSafeカードケースをプレゼント

今回のコラボ購入者、先着100名に『ジャングル大帝』デザインのMagSafeカードケースをプレゼント。スマホの背面にパチっと付けるだけで、カードをスマートに持ち運べます。

物語のストーリー/西武ライオンズに受け継がれたレオ

レオは、人間に育てられた白いライオンの子。やがてジャングルに帰り、仲間と向き合いながら“王”として成長していきます。

自然と人、強さと優しさ。時代を超えて読み継がれてきたテーマは、野球の世界にもつながりました。1979年、西武ライオンズの球団マークに選ばれたのは、まさにこのレオ。

帽子や旗に描かれた横顔は、挑む姿勢と誇りの象徴としてファンに愛され続けています。

小さいのに、ちょうどいい「小さいふ」

お札は折らず、必要なカードと小銭だけ。小さなバッグでもすっと収まるミニ財布。

国産最高峰の栃木レザーを使い、革職人がハンドメイド。

収納目安：札10～20／小銭20～30／カード6～9

サイズ・重さ：10×8×2cm・約50g

素材：栃木レザー・姫路レザー

他にもある手塚治虫作品コラボ

『鉄腕アトム』『火の鳥』『ブラック・ジャック』『ブッダ』『アトムキャット』『リボンの騎士』ともコラボをしています。手塚治虫の哲学をあなたのポケットに。

※手塚治虫の「塚」の字は、正しくは旧字体（塚にヽのある字）となります

