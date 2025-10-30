MindPalace株式会社、日本ブロックチェーン協会（JBA）にシルバー会員として加盟

概要

mind palace株式会社

MindPalace株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沼間悠作、以下「MindPalace」）は、このたび、一般社団法人日本ブロックチェーン協会（以下「JBA」）にシルバー会員として加盟したことをお知らせいたします。

MindPalaceは、「信用（credit） 2.0」を理念に掲げ、AIとブロックチェーンを融合した信用情報インフラを開発。SNSやWeb上の発信データを解析し、信頼性・一貫性・影響力などを可視化することで、

デジタル社会における「信頼の透明化と価値化」を推進しています。

JBA加盟の背景

JBAは2014年に設立された、ブロックチェーン技術の啓蒙・普及を目的とする国内最大級の業界団体であり、ベンチャーから大企業まで150社以上が加盟しています。

MindPalaceはこの加盟を通じて、DID（分散型ID）・ゼロ知識証明（ZKP）・信用スコアなど、Web3時代の新しい信用モデルの社会実装に向けて、業界・行政・研究機関との連携を深めてまいります。

MindPalaceが提供できる支援範囲

MindPalaceは、資金決済法・金商法・信託業法などの国内法令に準拠した形で、以下の三領域を中心にサービスを展開しています。

(1) 信用情報のAI分析・可視化サービス

SNSやWeb上の発信データを解析し、「信頼度」「影響度」「一貫性」などの指標を算出。生成されるスコアは資産価値を持たないデータ指標であり、金融行為・投資性を伴わないため、 マーケティング・企業分析・信用モニタリングとして合法的に提供可能です。

(2) DID・トークン化構造の設計支援（コンサルティング）

金融機関・DAO・企業などがトークンを発行する際に、MindPalaceはスコアAPI提供者／技術受託者として技術設計やDID連携の支援を行います。

発行主体を他法人と分けることで、登録不要の技術コンサルティング事業として運営可能です。

(3) 信頼データを活用したAIマーケティング支援

SNS上の信用スコアを活用し、広告ROIの最適化やキャンペーン設計を行うデータ分析サービスを提供。この領域は金融規制の適用外であり、マーケティング分野での合法的展開が可能です。

MindPalaceの技術的特徴

(1) 特許取得済（特許第7733960号）

「コンテンツ管理システム、コンテンツ管理方法、及びコンテンツ管理プログラム」登録日：2025年8月27日／発行日：2025年9月4日

(2) AI×ブロックチェーン統合基盤

SNS・オンチェーンデータの解析を通じて信用を数値化

(3) DID・ZKP連携

本人確認と匿名性を両立する信頼認証構造

(4) EVスコアモデル

外部信頼性・投稿健全性・技術深度・社会的影響・一貫性の5軸評価モデル

代表コメント

MindPalace株式会社 代表取締役 沼間 悠作（Nomad）

JBAへの加盟を通じ、MindPalaceはAIとDIDを活用した“信用インフラ”の社会実装を加速します。

日本のブロックチェーン産業が世界と並走するためには、規制準拠と革新の両立が欠かせません。

私たちは、AIを通じて“信頼を測り、広げ、価値化する”信用2.0のエコシステムを築いてまいります。

MindPalace技術を活用した協業・相談の募集

MindPalaceでは、AI×ブロックチェーンによる信用情報基盤を活用し、以下の領域での企業・団体との協業や導入相談を受け付けています。

特許第7733960号を活用し、情報発信の信頼性・透明性を信用価値として発行・管理することが可能です。 AIを通じて「信頼を測り、広げ、価値化する」社会を共に構築するパートナーを募集しています。

信用スコアAPI・DID連携開発

金融・教育・自治体等での「信頼性認証」やDIDスコア導入を支援

AIリサーチ・マーケティング支援

SNS上の一次情報を解析し、業界トレンド／影響度マップを自動生成

MindPalace株式会社 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164228/table/7_1_064ea8063278a431820e3ba8dd8cd7f3.jpg?v=202510301158 ]