【京王百貨店 新宿店】茺田 慎一郎氏による艶やかなアートが並びます 「Deaf漆アート展」を初開催
過去6回の個展には登場していない初の試みとなる作品展示も
▲「彗星」（キャンバスサイズ 18㎝×33㎝）
https://digitalpr.jp/table_img/2943/121381/121381_web_1.png
株式会社京王百貨店では、11月13日(木)～26日(水)の期間、新宿店6階 アートスクエアにて茺田 慎一郎氏による「Deaf漆アート展」を開催します。生まれつき耳が聞こえない茺田氏は、1500 年の歴史を誇る福井県の伝統工芸・越前漆器の蒔絵師として研鑽を積む一方で、蒔絵の技術を現代風の絵画に用いて独特な世界観を表現しています。2020年に都内で初の個展を開催して以降、当社新宿店ギャラリーにおいても毎年個展を開いていただき今年で6回目となりました。積極的に活動域を広げられている茺田氏が、若い世代の方にも漆画を身近に感じてもらいたい、ろう者について知っていただく契機にと今展では、“アートをより身近に感じていただく”をコンセプトにした当社6階のイベントスペース「アートスクエア」を会場に「Deaf漆アート展」を開催。飾る場所を選ばず、気軽にアートを楽しめる小ぶりのキャンバスでの初展示作品や漆のアクセサリーボックスなど出品します。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/121381/121381_web_2.png
▲「秋郊」（キャンバスサイズ 20㎝×20㎝）
▲「金満月とねこ」（キャンバスサイズ 20㎝×20 ㎝)
https://digitalpr.jp/table_img/2943/121381/121381_web_3.png
