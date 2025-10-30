こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スタンレー電気グループの「One Stanleyでスピードのある挑戦」の具現化へPwCコンサルティングとSAPジャパンがSAP SuccessFactors導入による人事DXプラットフォームの構築支援
2025年10月30日
SAPジャパン株式会社
PwCコンサルティング合同会社
PwCコンサルティング合同会社（本社：東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）とSAPジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 洋史、以下「SAPジャパン」）は、スタンレー電気株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：貝住 泰昭、以下「スタンレー電気」）の人事DXプラットフォームとして、グローバルタレントマネジメント向けのSaaS製品「SAP SuccessFactors（エスエーピー・サクセスファクターズ）」を導入し、このたび第1ステップの本稼働を開始したことを発表しました。
本プロジェクトは数カ年にわたる取り組みで、第1ステップでは、両社の支援のもと、スタンレー電気が要件定義から稼働開始までをプロジェクト開始時の計画どおり8カ月で完了しました。これにより、本体および国内グループ会社の人材データ（CxO後継者含む）の可視化、および、管理職人事制度の刷新に伴う新評価プロセスをシステム面で実現し、管理職のモチベーション向上を図りました。現在、第2ステップとして、AIを活用した自律的なキャリア開発の実現、ならびにグローバル関係会社への展開に向けて、継続的に支援しています。
スタンレー電気は、2023～2025年度中期経営計画において掲げた戦略コンセプトの1つである「One Stanleyでスピードのある挑戦」を具現化するため、人事DX（デジタルトランスフォーメーション）を通じて、デジタルの特徴を活かした仕組みづくりを推進しています。今回のプロジェクトは、その主要戦略に沿った取り組みです。
システム構築においては、グローバルSaaSパッケージの標準機能を最大限に活用する「Fit to Standard」を基本方針とし、これにより、人事DXを迅速に実現しました。また、今回グローバルSaaSパッケージを採用したことで、定期的な機能拡充や、今後SAPが提供する最新のDXツールとの連携を通じた業務の高度化・効率化も期待できます。
今後も、PwCコンサルティングとSAPジャパンは、長年にわたるSAPソリューションの導入実績と、SAPのテクノロジーを活用したイノベーション、ならびに製造業界をはじめとする幅広い業界における深い知見を活かし、クライアント企業の課題解決と持続的な成長をサポートする最適なソリューションとサービスを共同で提供していきます。
PwCコンサルティング合同会社について：https://www.pwc.com/jp/consulting
PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援します。
PwC Japanグループについて：https://www.pwc.com/jp
PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。
複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約13,500人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。
SAPジャパンについて：https://www.sap.com/japan
SAPジャパンは、SAP SEの日本法人として1992年に設立されました。SAP（NYSE:SAP）は、エンタープライズアプリケーションとビジネスAIのグローバルリーダーとして、ビジネスとテクノロジーの融合を推進しています。50年以上にわたり企業と共に歩み、進化を続け、財務、調達、人事、サプライチェーン、カスタマーエクスペリエンスなどのビジネスクリティカルな業務を統合し、お客様のビジネスを成功へと導く支援をしています。詳細は、こちらからご覧ください。
(c) 2025 PwC Consulting LLC. All rights reserved.
PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
この文書には、将来の事象に関する予測、見通し、その他の将来予想についての記述が含まれています。これらの記述は現在の期待値、予測、仮定に基づいており、実際の結果や成果が予想と大きく異なる可能性があるリスクや不確実性を伴います。これらのリスクや不確実性に関する詳細情報は、証券取引委員会（SEC）に提出された資料に記載されています。特に、SAPの2024年度の年次報告書（様式20-F）のリスク要因セクションに詳細が記されています。
(c) 2025 SAP SE. All rights reserved.
SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他の商標情報および通知については、https://www.sap.com/copyright をご覧ください。
