世界のコラーゲンペプチド市場：2031年までに1,325百万米ドル規模へ拡大、年平均成長率（CAGR）6.66％で持続的成長を予測
世界のコラーゲンペプチド市場は、2022年に742百万米ドル規模に達し、2031年までに1,325百万米ドルへと拡大する見通しです。予測期間（2023年～2031年）において年平均成長率（CAGR）は6.66％と堅調に成長が見込まれています。コラーゲンペプチドは、動物性コラーゲンを加水分解して得られる低分子タンパク質であり、優れた生体利用率と機能性を持つことから、食品、化粧品、医薬品、栄養補助食品など多様な産業で需要が拡大しています。特に、アンチエイジングや関節・骨の健康維持、美容・フィットネス志向の高まりが市場成長を牽引しています。
-https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/collagen-peptides-market
市場成長の背景：美容・健康志向の高まりとプロテイン市場の拡大
コラーゲンペプチド市場の成長を支える最大の要因は、「美容と健康の両立」を志向する消費者意識の高まりです。世界的に美容サプリメント市場が拡大する中で、コラーゲンペプチドは「肌のハリ」「関節の柔軟性」「骨密度の維持」といった科学的エビデンスを持つ成分として注目を集めています。特にアジア太平洋地域では、美容・アンチエイジング製品への需要が顕著で、日本、韓国、中国などでは、コラーゲンドリンクや美容サプリメントが一般的な健康習慣として定着しています。また、欧米市場でも、クリーンラベル・ナチュラル志向の消費者が増加し、動物由来原料ながらも高純度・無臭・低アレルゲン性のコラーゲンペプチド製品が受け入れられています。
市場を支える技術革新：加水分解技術とバイオ加工の進化
コラーゲンペプチドの製造には、酵素加水分解技術が重要な役割を果たしています。従来の物理的・化学的分解手法では得られなかった均一な分子量分布と高い溶解性を実現することで、製品品質が飛躍的に向上しました。近年では、バイオテクノロジーを活用した新しい生産プロセスが開発されており、豚、魚、牛など複数の動物源から持続可能かつ効率的に抽出することが可能になっています。特に魚由来のマリンコラーゲンは、宗教的・文化的制約を受けにくく、アジア市場を中心に急速に需要が高まっています。また、ペプチドの分子サイズ制御や特定機能を持つペプチド分画技術も進展しており、消化吸収性や生理活性を高める研究が進行中です。
需要拡大分野：食品・飲料から医療・化粧品まで広がる応用領域
コラーゲンペプチドの用途は年々多様化しています。食品・飲料分野では、スムージー、プロテインバー、ドリンク、スープなどに添加され、健康志向の高い消費者層に支持されています。栄養補助食品分野では、筋肉回復や関節ケア、骨粗鬆症予防を目的としたサプリメントとしての採用が増加しています。さらに、化粧品業界では、コラーゲンペプチド配合のスキンケア製品が「インナーケア＋アウターケア」の両面から美容効果を訴求し、売上を伸ばしています。医薬品・医療分野では、創傷治癒促進や組織再生に関する研究が進み、再生医療やドラッグデリバリーシステム（DDS）への応用も検討されています。
地域別市場分析：アジア太平洋が最大市場、欧州と北米が高付加価値製品をリード
地域別では、アジア太平洋地域が世界市場の最大シェアを占めています。特に日本と中国は、美容・健康食品としてのコラーゲン消費が非常に活発で、製品の多様化とブランド競争が進んでいます。日本市場では、味や風味を損なわない粉末タイプのコラーゲンペプチドが主流で、飲料や食品に簡単に溶ける利便性が評価されています。中国ではEコマースを通じた販売拡大が進み、若年層や女性を中心に需要が拡大中です。
