香川県さぬき市のご当地キャラ「さっきー」と共演！代表が語る 瀬戸内海産黒鯛を使った健幸ディナー 「国産食材100％・ご当地コラボで全国へ“おいしい健幸”をお届け」
国産食材100％を使用し、ご当地ブランド食材を取り入れた献立を豊富に展開。簡単・美味しい・健康的な冷凍ミールキット「健幸ディナー」や「美食弁当」を全国宅配している「わんまいる」（運営：株式会社ファミリーネットワークシステムズ、本社：大阪市北区、代表取締役社長：堀田 茂、以下わんまいる）は、香川県さぬき市のキャラクター「さっきー」とコラボレーション。香川県食材を活用したメニューを、10月30日（木）12時00分よりYouTube公式チャンネルにて紹介いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332975&id=bodyimage1】
わんまいる代表自らが実食しながら国産食材100％にこだわった「美食弁当」「健幸ディナー」を紹介するYouTube企画を7月より毎週配信しています。各地の魅力発信を目的に、メイン食材にゆかりのあるご当地キャラクターと共演して、早くも第11弾目です。今回は、香川県の黒鯛を使い、香川県さぬき市にある株式会社安岐水産にて製造した「瀬戸内海産黒鯛と茄子の揚げみぞれびたしセット」を、香川県さぬき市キャラクター「さっきー」の被り物姿でお届けします。
「さっきー」は、希望あふれる「さぬき市」の将来を連想させる元気な女の子。衣装は香川県ならではのお遍路さんの装束をイメージしたもので、編笠には市章、胸には市花であるコスモスがあしらわれています。襟巻は、讃岐名物のうどんを巻いて、杖は、さぬき市の特産である自然薯を持っています。
配信はこちら：
https://www.youtube.com/shorts/eE1RKzMbe9s
※10月30日（木） 12時00分より公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332975&id=bodyimage2】
◆黒鯛について◆
タイの仲間で、魚体が黒いことから黒鯛（クロダイ）という名前が付けられていて、西日本では、「チヌ」と呼ばれています。塩分のやや薄い海水を好んで、稚魚は河口や浅い場所で育ちます。タイと比べると、移動範囲が狭く、県内の海で一生を過ごすのが多い魚です。春から初夏によく獲れますが、味は秋から冬にかけてが美味しいそうです。香川県では、郷土料理としても昔から愛着のある魚でしたが、近年では、食用として流通することが少ない魚の一つになっているということで、アカエイやアイゴと一緒に、県をあげて利用販促に取り組んでられます。
◆商品詳細◆
商品・・冷凍ミールキット「健幸ディナー」 定期セット
内容・・1食（主菜1品・副菜2品）×5食
価格・・6,280円（税込） 送料別
◆冷凍ミールキット 健幸ディナー◆
国産食材100％使用。合成保存料不使用。一品一品を個食パックで湯せんや流水といった簡単調理が魅力。料理研究家 近藤一樹氏に調理指導頂き、専属の管理栄養士により1食（主菜1品、副菜2品）当たり400Kcal、塩分3.5g以下で栄養バランスを考え、和・洋・中とバラエティにとんだメニュー構成となっています。メニューは週替わりで変更しています。
◆「わんまいる」について◆
「わんまいる」では、"日本の食材を食べること"を推奨し、旬菜旬消・自給率の向上を経営理念としています。主に国産食材を使用し、簡単に作ることができて美味しい献立、その上健康的な食事の提供ができるよう商品開発に取り組んでいます。また、出産・育児、親の介護、働く主婦などで、買い物に行ったり・料理を作る時間の無い方へ、湯せんやレンジアップするだけで食べられる時短に最適な冷凍惣菜・おかずセットを開発しています。
・わんまいるは、株式会社ファミリーネットワークシステムズの登録商標です。
・その他、本書に記載されている会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。
◆会社概要◆
会社名 ：株式会社ファミリーネットワークシステムズ
設立 ：1993年9月
代表者 ：堀田 茂
資本金 ：9,500万円
所在地 ：（本社）大阪市北区太融寺町8-8
事業内容 ：冷凍ミールキット、冷凍惣菜（和食・洋食・中華）の開発
カタログ宅配事業・ネット通販事業
スーパー・百貨店・通販会社への卸事業・海外への輸出
社食サービス
展開ブランド：わんまいる ・ BonQuish（ボンキッシュ）
運営サイト ： https://www.onemile.jp/
公式Facebook ： https://www.facebook.com/onemileofficial/
公式Instagram： https://www.instagram.com/onemileofficial/
配信元企業：株式会社ファミリーネットワークシステムズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332975&id=bodyimage1】
