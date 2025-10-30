エンタメカルチャー分野における長期的な交流に期待。アルゼンチン経済団体「VISTAGE ARGENTINA」がHIKEを訪問

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上 政高）は、2025年10月24日（金）、アルゼンチン経済団体「VISTAGE ARGENTINA」の日本訪問の一環として、弊社・新宿オフィスならびにデジタルアニメスタジオ「100studio」の西荻窪スタジオを視察いただきました。今回の日本訪問は、「VISTAGE ARGENTINA」の経営者グループが日本の経営・文化・教育・イノベーション分野から学ぶことを目的としています。

当日は、お越しになられた22名の方々に対し、HIKEのこれまでの歩みや、日本におけるアニメ・ゲームなどのエンタメカルチャー市場についてを説明させていただきました。また、100studioの見学時には、台北やソウルにも拠点を持つ同スタジオの海外戦略や教育期間との産学連携の取り組みについて紹介しました。

HIKEは日本とアルゼンチンの間でエンタメカルチャー分野における長期的な交流を図るとともに、新しい協働の可能性を継続的に模索してまいります。

（写真：HIKE新宿オフィス訪問時の様子）

（写真：100studio西荻窪スタジオ見学の様子。アニメーターがラフ画の描き方を説明）

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

【情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします】

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。