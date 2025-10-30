株式会社CAPES運営のショップ「物流百貨店」が、「天理 倉の耕流祭」に出店。NKG倉庫マーケットエリアにて、“物流をひらく。”

株式会社CAPES

「天理 倉の耕流祭」は、“倉をひらく、街をひらく。”をコンセプトにした新たなオープンドア・イベント。天理市内の倉庫・柿の葉寿司・神社・市役所まで、約30社のものづくりの現場や施設など、普段見ることのない「舞台裏」を会場としてひらき、見学・体験ができる内容となっています。

この度CAPESは、本イベントに「物流百貨店」として出店します。

「物流百貨店」は、なかなか知られることのない物流の世界の“何気ない1クリックの裏側”を独自の視点で表現し、物流業界の文化創造に取り組むプロジェクト。物流のおもしろさ・かっこよさを伝えるため、”物流×デザイン”をテーマにグッズの制作・セレクト・販売を行っています。

イベント当日は、“物流人礼賛！”をコンセプトにしたオリジナルクラフトビールや、アパレル・雑貨を販売いたします。

出店場所は、奈良の老舗・中川政七商店の物流拠点「NKG倉庫」内に特設される、マーケットエリア「NKG MARCHE」。

NKG倉庫は、「工芸を元気にする！」をビジョンに掲げる中川政七商店の初の自社倉庫として2024年に完成し、本イベントの企画のきっかけとなった”倉”です。

同会場ではマーケットやワークショップが開催されるほか、2700坪の倉庫を巡るツアーも実施されます。

「物流百貨店」出店概要

■日時：2025年11月8日（土）-11月9日（日）10:00～17:00

※「物流百貨店」の出店は上記2日間のみ

※イベントは11月7日(金) - 11月9日(日)の3日間開催

■会場：中川政七商店 NKG倉庫内（奈良県天理市南六条町 元柳生方39-1）

■入場料：無料

※倉庫ツアーは事前予約が必要です

※詳しくはイベントサイトをご確認ください

■中川政七商店イベントサイト：

https://www.nakagawa-masashichi.jp/shop/pages/kura-no-koryusai.aspx

＜倉をひらく＞という本イベントの取り組みは、CAPESがミッション・ビジョンに掲げる「物流業界を“憧れの仕事“と感じてもらえる未来」「物流に関わる全ての人がいきいきと働ける社会」の実現にも通じるものであり、今回の出店が私たちにとっても、物流を「見えないインフラ」から「共有できる文化」へとひらく試みになると捉えています。

＜INFOMATION＞物流百貨店

物流百貨店は「物流×デザイン」をテーマにしたグッズの制作販売を通して、物流業界における文化の創造に取り組むプロジェクトです。私たちが伝えたいのは、物流はかっこいい！おもしろい！ということ。日常に欠かせない、でもなかなか知られることのない物流の世界。何気ないその1クリックの裏側を、独自の視点で表現します。



オンラインストア：https://store.butsuryu-dept.com/

Instagram：https://www.instagram.com/butsuryu_dept/

天理 倉の耕流祭

開催期間：2025年11月7日(金) - 11月9日(日)

開催場所：天理市内の約30拠点(倉庫、宿、企業、小売店、工場、飲食店など)

WEBサイト ：https://open-anyware.com

主催： 「天理 倉の耕流祭」 実行委員会

協力：天理市、天理大学、天理市商工会、中川政七商店