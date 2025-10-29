名鉄一宮駅直結の複合用途施設「イチ＊ビル」12月5日に全面開業決定！全テナントの情報を公開します！

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道がリニューアルを進めている名鉄一宮駅直結の「イチ＊ビル」は、バラエティ豊かな40店舗が集い、2025年12月5日（金）10時に全面開業します。

本施設は、商業施設と事務所の複合用途施設で、世代を超えたさまざまな人々が集い、結びつく、まちの玄関口にふさわしい象徴的な施設を目指します。

詳細は、下記のとおりです。

１．リニューアル概要

本施設は、「つむぎ彩る毎日を～一宮十色～」のコンセプトのもと、繊維産業を基盤として栄えてきた「一宮」の歴史を踏まえ、自動機織り機から布が織りなされるデザインをイメージした外観へとリニューアルした商業施設と事務所の複合施設です。

施設ロゴ外観イメージパース

生まれ変わった施設には、地域の皆さまの生活ニーズを満たす全8フロア、40店舗が集結します。

生活雑貨からアパレル、各種レッスン、アミューズメント、クリニック等、日常使いから特別なお買い物までご利用いただける物販・サービス店舗が多数出店します。

より「多用途」で「便利」な、日常を彩り、ゆたかにつむぐ施設でお客さまをお迎えします。

地下1階、1階には飲食店やカフェが出店し、飲食機能も充実させます。ランチやディナーはもちろん、お買い物中の休憩にも便利な店舗ラインナップで心地良いひとときを提供します。

名鉄一宮駅および駐車場直結の4階には、食料品スーパーが出店し、日々の暮らしに必要な品物もさらに便利にお買い物いただけます。

さらに、地域の皆さまからのご要望にお応えした手土産などを購入できるギフトコーナーが「エムズルリエ一宮」と称して１階に登場します。売り場全体を株式会社名鉄生活創研が運営し、品質とセンスにこだわった8ブランドが出店します。さまざまなシーンにおける、心のこもった贈りもの選びをお手伝いします。

エムズルリエ一宮 ロゴ

エムズルリエ一宮・・・名鉄生活創研の新ブランド立上げに伴い、ルリエ（フランス語でつなぐ）のワードを選定。ギフトを通して、「贈る人、受け取る人」「作る人、買う人」等、人と人とのつながりを作ることをコンセプトとして設定。

２．施設概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/411_1_6305e41db5ba0608bd79215798068bf1.jpg?v=202510301158 ]

３．その他

開業イベント情報など、追加情報は詳細が決まり次第、別途お知らせします。

入居テナント一覧 ※【新】：今回新しく発表したテナント

【B1F】 アミューズメント ・ グルメ ・ サービス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/411_2_f228eef07deda47cd745da674e8ac5ca.jpg?v=202510301158 ]

【1F】 ライフスタイル ・ カフェ ・ 銘菓

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/411_3_e7d6e70acfaaf37f7705402a90a9fc86.jpg?v=202510301158 ]

【2F】 ライフスタイル ・ コスメ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/411_4_083cc90c1b24ca387028ddd4f9927299.jpg?v=202510301158 ]

【3F】 ファッション ・ インテリア ・ 生活雑貨

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/411_5_f189254886d975395c525d4bffa69b1d.jpg?v=202510301158 ]

【4F】 スーパーマーケット

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/411_6_ee38b77d9951e123cf38c4a66bb86734.jpg?v=202510301158 ]

【5F】 生活雑貨

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/411_7_62aa5677308af6533372cd7441b68946.jpg?v=202510301158 ]

【7F】 サービス ・ レッスン

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/411_8_2417b335c26b533ccf289ea1a4908fda.jpg?v=202510301158 ]

入居テナント詳細 ※新たに公表するテナントのみ

※公表済のテナント詳細については、こちら(https://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/08/18/25-08-18ichibuil.pdf)をご参照ください。