新潟の“陸の玄関口”に 全席個室「じぶんどき」新潟駅前店が11月6日オープン

株式会社第一興商は、落ち着きと上品さが息づく和モダン空間でゆったりと過ごせる、全席個室「じぶんどき」新潟駅前店（新潟県新潟市）を2025年11月6日にオープンします。
新潟の“陸の玄関口” 再整備が進む便利なエリアへの出店で、和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と新潟をはじめ各地の厳選日本酒はもちろん料理との相性やお客様の好みに合わせて楽しめる110種類以上ものドリンクをご用意しています。



当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。

■全席個室「じぶんどき」新潟駅前店 店舗概要

開店日：2025年11月6日(木)
所在地：新潟県新潟市中央区東大通1-2-1
　　　　第2マルカビル 8F
電話番号：025-383-6045
アクセス：JR新潟駅万代口 徒歩１分
駐車場：なし
営業時間：全日 17:00～23:30
定休日：なし
店舗面積：196.32平方メートル
座席数：94席 宴会最大56名
メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/niigata/
運営会社 ：株式会社第一興商




■おすすめメニュー　※ 価格は全て税込




おまかせ天ぷら 8種盛り合わせ 2,189円




黒毛和牛とイクラの土鍋ごはん 1人前 2,035円（写真は2人前）




おばんざい各種 418円




揚げじゃことひらひら大根のサラダ 869円




中トロマグロのレアステーキ 1,969円




和ティラミス 715円




日本酒（イメージ）


◇じぶんどき




和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理や、天ぷらと土鍋ごはんを、日本酒をはじめとした充実のドリンクメニューとともに提供します。
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、新潟駅前店オープンで22店舗の展開となります。

DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：
https://dkdining.com/shop/jibundoki/