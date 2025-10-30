「家族で考える介護と費用～介護の実例から学ぶ、家族を守るための賢い対策～」 オンラインセミナーの共催について

株式会社千葉銀行

千葉銀行（頭取 米本 努）は、横浜銀行（頭取 片岡 達也）との業務提携「千葉・横浜パートナー シップ」に基づく連携施策として、2025年11月29日(土)に、「家族で考える介護と費用～介護の実例から学ぶ、家族を守るための賢い対策～」セミナーを共催します。

高齢化が急速に進む中、介護に関するご相談が増えている現状を受けて、本セミナーでは「家族で考える介護と費用」をテーマに、介護現場の専門家が登壇し、認知症に伴う介護問題や財産管理上のトラブルなど、家族が直面する精神的・金銭的負担について、実例を交えながら解説します。

当行は今後も、お客さまに寄り添い、豊かなライフスタイルの実現に役立つ情報のご提供等を通じて、地域経済の活性化に貢献できるよう努めてまいります。

お申込みURL

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-M-DLXZeQdiM8SkXXjTD-Q

【家族で考える介護と費用～介護の実例から学ぶ、家族を守るための賢い対策～チラシ】

https://prtimes.jp/a/?f=d31834-285-f9ce9b9276c793a23870ef6460940c44.pdf