硫化スズ（II）の世界市場2025年、グローバル市場規模（結晶、粉末）・分析レポートを発表
2025年10月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「硫化スズ（II）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、硫化スズ（II）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の二硫化スズ市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルへと成長する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％とされています。二硫化スズは半導体特性を有する材料として注目されており、太陽電池や電子デバイス分野での応用拡大が市場拡大を支えています。環境負荷の少ない無鉛・非毒性素材であることから、代替材料としての需要も増加しています。
世界自動車市場や電子機器産業の発展に伴い、導電性材料や光吸収材料への需要が拡大しており、これが二硫化スズ市場の中長期的な成長要因となっています。特に再生可能エネルギー分野における太陽光発電の普及や電子デバイスの小型化・高性能化の進展が、この市場の需要を後押ししています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートでは、二硫化スズ産業のバリューチェーン全体を分析し、太陽電池材料、電子製造業、ブレーキパッド産業などでの応用状況を明らかにしています。製品タイプは「結晶タイプ」と「粉末タイプ」に分類され、それぞれ異なる製造プロセスと用途を持っています。結晶タイプは主に半導体および光電変換材料に使用され、粉末タイプはブレーキパッドや導電性コーティング材料として活用されています。
市場拡大の背景には、環境規制の強化による無鉛代替材料の需要増加があります。また、製造技術の進歩により、粒径の均一化や純度向上が可能となり、高性能材料としての信頼性が向上しています。さらに、ナノテクノロジーの進展によって、二硫化スズがナノシートやナノ粒子として利用されるケースも増加しており、エネルギー貯蔵デバイスや光触媒への応用も拡大しています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。特に中国は強力な製造基盤と政府の支援政策を背景に、世界市場の中心的存在となっています。太陽電池や半導体部品の生産拡大により、国内需要と輸出の両面で市場を牽引しています。
日本と韓国も高品質な電子材料の開発力を武器に、二硫化スズの研究・商業化を進めています。欧州では、環境対応素材としての採用が進み、持続可能な産業構造への転換の一環として注目されています。北米では、電子機器および自動車産業の回復基調に伴い、需要が安定的に推移しています。
南米および中東・アフリカ地域は成長段階にありますが、将来的には産業用素材および自動車用部品分野での応用拡大が期待されています。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、市場をタイプ別および用途別に区分し、2019年から2030年までの販売量、消費価値、成長率を分析しています。タイプ別には「結晶タイプ」「粉末タイプ」があり、用途別では「太陽電池材料」「電子製造産業」「ブレーキパッド産業」「その他」に分類されています。
産業分析の観点からは、政府規制、技術革新、消費者動向が主要な影響要因として取り上げられています。再生可能エネルギー導入促進政策、環境配慮型素材の採用拡大、電子デバイス分野の高度化などが市場拡大を支える主要因です。また、ポーターのファイブフォース分析を通じ、競争環境、参入障壁、供給網の安定性などが精査されています。
