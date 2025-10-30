バーナード・ヒラー氏のウェルカムパーティーに映画業界関係者80名が集結
Frogmilk合同会社（所在地：東京都練馬区、代表社員：ウォーターズ・グラント・アレキサンダー、以下「Frogmilk」）は、ハリウッドの著名な演技コーチ、バーナード・ヒラー氏が東京にてウェルカムパーティーを開催することをお知らせいたします。
当日は、映画業界の第一線で活躍する80名以上のプロフェッショナルが一堂に会します。
本イベントは、国際的なクリエイターと日本のクリエイターが交流し、アイデアを共有し、文化を超えたストーリーテリングの力を称える貴重な機会となります。
なお、本イベントにおいて、Frogmilkは企画・制作協力会社として参画しています。
また、本パーティーに続き、11月1日～3日の3日間にわたり、ヒラー氏によるマスタークラスが開催されます。今回の集いは、世界中の俳優、監督、そして業界関係者に影響を与え続けるヒラー氏の東京マスタークラスの開幕を飾るものとなります。
※当初予定しておりました下北沢 Retronym でのアフターパーティーは中止となりました。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
【Frogmilk合同会社について】
Frogmilk合同会社は、東京を拠点に映画・テレビ・音楽・舞台など多分野における国際的な制作支援、キャスティング、イベント企画・運営を行うクリエイティブプロダクションです。
本イベントにおいては企画・制作協力会社として、国内外のアーティストをつなぐプロジェクトを推進しています。
公式ウェブサイト：https://www.frogmilk.jp/
【参加登録・報道関係お問い合わせ】
参加登録、プレスパス、取材依頼に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
担当者：長倉
メール：keiri@frogmilk.jp
