リテルヒューズ、SPDTとロングストロークを備えた初のリフロー対応照光式「K5Vタクタイルスイッチシリーズ」を発表
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、新製品となるK5V4スイッチの発売とともに、既存シリーズを拡大した「K5Vタクタイルスイッチシリーズ」を10月下旬に発売します。本シリーズは、リフローはんだ付けに対応したガルウィング（GH）および2.1mmピンインペースト（PIP）タイプを含みます。
製品紹介：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6378792647112
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332992&id=bodyimage1】
本シリーズは、250℃の熱変形温度を持つ高温PAR（ポリアリレート）素材で製造されており、ウェーブはんだ付けプロセスからリフローはんだ付けプロセスへの移行を検討されているメーカー様に最適な製品です。シリコンスリーブや特殊な取り扱いが不要になり、SMT直接アセンブリが初めて可能になったことで、優れた耐久性と操作感覚を維持しながら、生産コストの削減とスループットの向上を実現し、最終製品の品質向上に貢献します。
「K5Vタクタイルスイッチシリーズ」は、スペース効率、信頼性、ユーザーインターフェイスのフィードバックが重視される、今日の高密度電子システムのニーズに応えるよう設計されています。本シリーズは、メイン基板とコンポーネントがフロントパネルに対して90°の角度で配置される、ユニークなデバイス構造に対応しています。また、ロングストローク、シャープな操作感、バックライトとの組み合わせにより、正確なデバイス制御が求められる場面、特に誤動作が許されない状況や即時のユーザーフィードバックが求められる環境において最適です。
リフロー対応SMTパッケージで初となるロングストロークSPDT照光式タクタイルスイッチの投入により、リテルヒューズは市場の重要なニーズに応えます。従来の競合製品の多くはウェーブはんだ付けを必要とするため、組み立て工程の複雑化とコスト増大を招いていました。本シリーズは、エルゴノミクス、視覚的フィードバック、製造性において優れた、コンパクトで堅牢なソリューションを提供します。
本シリーズの拡充を通じて、リテルヒューズはタクタイルスイッチ技術の発展と、現代の生産環境に最適化された高性能ヒューマンマシンインターフェイス（HMI）コンポーネントによるOEMへのサポートを強化します。
■特長
・PAR材料使用リフローはんだ付け対応（スリーブ不要）
・常時開・常時閉が選択可能なSPDT接点構成
・クリック音と4Nの作動力でシャープなタクタイル応答
・複数の色および2色オプションの高輝度LED内蔵
・高密度基板でも信頼性の高い動作を実現するコンパクトで防塵設計
・接点を長寿命化する金メッキドーム接点
・設計に柔軟性を持たせるSMT（GH）およびTHT（PIP）バージョン
■市場とアプリケーション
・データセンター＆サーバー：システム制御および診断インターフェイス用ボタン
・ネットワークインフラ：ルーターや電気通信装置用のリセットスイッチおよびフィードバックスイッチ
