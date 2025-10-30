歯周治療と審美歯科の需要増加により、歯肉移植市場は2033年までに8億9,290万米ドルに達すると予測
最新の市場分析によると、世界の歯肉移植市場は2024年に4億2,850万米ドルと評価され、2033年には8億9,290万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大すると見込まれています。この大幅な成長は、歯肉退縮の罹患率上昇、口腔審美への意識の高まり、そして世界中の歯科医療施設における高度な歯周治療の導入増加を反映しています。
歯肉退縮症例の増加と審美意識の高まりが成長を促進
歯肉移植手術の急増は、主に歯肉退縮（歯肉組織が摩耗し、歯や歯根が露出する状態）を経験する患者数の増加に起因しています。口腔衛生状態の悪化、高齢化、喫煙、糖尿病などの全身疾患による歯周病の増加も、その一因となっています。
同時に、特に都市部において、患者の間で審美性への関心が高まっており、これが結合組織移植や遊離歯肉移植の需要に影響を与えています。歯科医療従事者は、笑顔を美しくするために審美歯周外科手術を求める傾向が高まっており、歯肉移植手術への市場の関心が高まっています。
技術の進歩と新しい移植材料が手術の成功率を向上
歯肉移植の状況は、異種移植、同種移植、自家移植といった新しい生体材料や、移植片の安定性と治癒結果を向上させるコラーゲンベースのメンブレンの導入により、急速に進化しています。歯科医療従事者は、患者の快適性の向上、ダウンタイムの短縮、そして審美性の向上を実現するために、低侵襲手術技術やマイクロサージカルインストゥルメントの導入をますます進めています。
多血小板フィブリン（PRF）、幹細胞療法、成長因子強化移植における革新は、臨床的成功率をさらに向上させ、これらの手術の信頼性と予測可能性を高めています。
病院と歯科医院が市場シェアを独占
エンドユーザー数で見ると、病院と歯科医院は依然として歯肉移植市場における主要な収益源となっています。これらの施設には熟練した歯周病専門医が在籍し、高度な診断・外科的設備を備えています。公立・私立の歯科チェーンが新興市場で事業を拡大するにつれ、専門的な歯周病ケアへのアクセスが拡大すると予想されます。
さらに、歯科関連の学術研究機関は、新たな移植材料、技術、そして長期的な成果の試験において重要な役割を果たしており、イノベーションと臨床的検証をさらに促進しています。
北米が市場をリード、アジア太平洋地域が主要な成長市場として台頭
北米は現在、世界の歯肉移植市場で最大のシェアを占めており、その背景にあるのは、堅牢な医療インフラ、歯周病の有病率の高さ、そして審美歯科治療への旺盛な需要です。大手歯科機器メーカーの存在と有利な償還シナリオも、この地域における優位性に貢献しています。
一方、アジア太平洋地域は、歯科保健意識の高まり、都市化、可処分所得の増加、そしてインド、中国、日本などの国々における政府による口腔保健への取り組みに牽引され、予測期間中に最も高い成長を遂げると予想されています。
主要プレーヤーと戦略的展開
歯肉移植市場の主要企業には、以下のものがあります。
歯肉移植市場における主要企業
● 3M社
● Bio Horizons IPH社
● Colgate-Palmolive社
● Den-Mat Holdings社
● DENTSPLY社
● Dentsply Sirona社
● フロス販売店
● Fresh社
● Keystone Dental社
● PatientPoplnc社
