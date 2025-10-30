民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議」で「宇宙での生活をサポートするための宇宙価値基準: ASTRAX VALUEの紹介」の論文発表
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））代表TAICHIは、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアの都市シドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、「宇宙での生活をサポートするための宇宙価値基準: ASTRAX VALUEの紹介」についての論文を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332940&id=bodyimage1】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文8本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
A SPACE VALUE STANDARD TO SUPPORT LIFE IN SPACE: INTRODUCTION TO ASTRAX VALUE
（宇宙での生活をサポートするための宇宙価値基準: ASTRAX VALUEの紹介）
■著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■共著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■アブストラクト（日本語版）:
世界では、一般市民による宇宙旅行が現実のものとなり、毎年多くの人々が宇宙へと旅立つ時代が到来しています。ASTRAXは、2005年以来約20年にわたり、民間宇宙旅行時代の到来に備え、一般人が宇宙に行く際に必要となる多様なサービスを立ち上げ、商品の開発を進めてきました。2024年現在、200以上の宇宙サービスを展開しています。さらに、これらのサービスを効率的に提供し、利用者がスムーズに活用できるようにするための汎用アプリケーションツールであるASTRAX U2U （Universal User Interface）や、様々なサービスを統合するプラットフォームであるASTRAX USP （Universal Service Platform）を開発しています。また、それらを利用する上で不可欠な新しい価値基準として、ASTRAX VALUEの概念を提唱し、その整備を進めてきました。
本論文では、宇宙旅行者や宇宙居住者のための準備、教育、訓練、そして実際の宇宙飛行や宇宙生活に必要となる宇宙価値基準ASTRAX VALUEの必要性、その役割、そしてそれがもたらす新たな宇宙経済圏（生活圏）の利便性について発表します。これは、従来の地球経済圏とは一線を画す、持続可能で調和的な宇宙社会を築くための基盤となるものです。
■Abstract：
Space travel for the general public has become a reality, and an era in which many people travel to space every year is upon us. For nearly 20 years since 2005, ASTRAX has been preparing for the arrival of the era of private space travel by launching and developing a variety of services and products necessary for the general public to travel to space. As of 2024, we have deployed over 200 space services. Furthermore, we have developed ASTRAX U2U （Universal User Interface）, a general-purpose application tool to efficiently provide these services and enable users to use them smoothly, and ASTRAX USP （Universal Service Platform）, a platform that integrates various services. We have also proposed and developed the concept of ASTRAX VALUE as a new standard of value essential for using these services.
