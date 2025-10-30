白髪改善・予防だけじゃない、ヤーバサンタの底力

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、当社コーポレートサイトの研究開発コーナーにて紹介している「ヤーバサンタエキスを用いた白髪改善・予防効果」に関する研究成果のページを本日アップデートし、新たに育毛効果に関する知見を追加いたしました。

https://www.hoyu.co.jp/research-development/yerba-santa/(https://www.hoyu.co.jp/research-development/yerba-santa/?utm_source=release&utm_medium=202510yerba&utm_campaign=crm)

実験では、ヤーバサンタエキスを頭皮に塗布することで、毛髪の太さが平均して約5％太くなるという結果が得られました。この変化は、髪のハリやコシの向上にもつながる可能性があり、年齢とともに髪のボリュームや質感に悩みを抱える方々にとって、「育毛」への効果が期待できることは、注目すべき成果といえます。

研究の背景

ホーユーではこれまで、毛髪の色素細胞および色素幹細胞に作用するヤーバサンタエキスの研究を通じて、「白髪改善」「白髪予防」への有効性を確認してまいりました。その過程で、毛髪の成長に関与する毛母細胞への作用についても確認を進めております。

ヤーバサンタには高い抗酸化作用があり、外部から受けるダメージから細胞のDNAを保護する働きも確認されています。これらの特性は、毛髪の健康維持に多面的な効果をもたらす可能性を示しており、今後の研究のさらなる発展が期待されます。

当社では、十数種類あるヤーバサンタの中からエリオジクチオン・アングスチフォリウム種を素材として選定・取得し、安全性を確認したうえで、原材料の安定確保と供給体制の構築を進めております。

ポイント

・ヤーバサンタエキスの塗布により、毛髪の太さが平均5％増加

・色素細胞だけでなく、毛髪の成長に関与する細胞にも作用する可能性

ホーユー株式会社について

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※1 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※1調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2017年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2018年1月～2024年12月 各年累計販売金額

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,036名 (2024年10月31日時点)

連結売上高：521億円（2024年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/