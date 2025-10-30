¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö½ÅÊ£¡¦Â¿ºÞÉþÌô¼ÔÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¡× ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ç¼õÂ÷
IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºêÄ¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö½ÅÊ£¡¦Â¿ºÞÉþÌô¼ÔÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤ÎÊÝ·ò»ö¶È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢2025Ç¯10·î30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»ö¶ÈºÎÍÑ¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢Âè»°´ü¥Çー¥¿¥Ø¥ë¥¹·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö½ÅÊ£¡¦Â¿ºÞÉþÌô¼Ô¤Ø¤ÎÄÌÃÎ»ö¶È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ±·×²è¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Î½ÅÊ£¡¦Â¿ºÞÉþÌô¼ÔÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¡Û
¡¡¡Ö½ÅÊ£¡¦Â¿ºÞÉþÌô¼ÔÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢²áµî¤Î¥ì¥»¥×¥È¡Ê¿ÇÎÅÊó½·ÌÀºÙ¡Ë¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢½ÅÊ£¤äÂ¿ºÞ¤Ë¤è¤ëÉþÌô¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤äÌôºÞ»Õ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÉûºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤êÅ¬Àµ¤ÊÌôºÞ»ÈÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÊÀî¶è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡Û
¡¡ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢40ºÐ°Ê¾å¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ä¾¶á5¥«·îÊ¬¤ÎÄ´ºÞÊó½·ÌÀºÙ½ñ¤òÊ¬ÀÏ¡£½ÅÊ£¡¦Â¿ºÞÉþÌô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¡¢ÉþÍÑÃæ¤ÎÌôºÞ¤òµºÜ¤·¤¿ÄÌÃÎ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±Ìô¶É¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤È°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë·Ç¼¨²ÄÇ½¤Ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎºîÀ®¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¤¬°å»Õ¤äÌôºÞ»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Ìô¤Î°û¤ß¹ç¤ï¤»¤äÁê¸ßºîÍÑ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦Â¥¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëIT¤Î³èÍÑ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»º¶È°å¤äÊÝ·ò»ÕÅù¤Î°åÎÅÀìÌç¿¦¤¬ËÜÍè»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡ÊR¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBe Health¡×¤ä·ò¿Ç¼Â»Üµ¡´Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë·ò¿Ç·ë²Ì¥Çー¥¿¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÅý°ì¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¡ÖUnifier¡×¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ä¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¡¦²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¼õÂ÷¼ÂÀÓ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡ÊR¡Ë¡×¤ÏNPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦ÄÌÃÎ»ö¶È¡×¾ÜºÙ¡§ https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
¡Ö¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ·ò»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ»ö¶È¡×¾ÜºÙ¡§https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò Ì¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2024 Ç¯ 3 ·î 1 Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©102-0094ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´ÈÖ£±¹æ¡¡¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë ¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È7³¬
Âå É½ ¼Ô¡§ »³ºê Ä¾¿Í
¼çÍ×»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È
£Õ £Ò £Ì¡§https://www.nac-care.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢ ¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶ÈÉô¡¡¥Çー¥¿A&N¥µー¥Ó¥¹Éô
TEL¡§ 03-6261-0222¡¡¡¡FAX¡§ 03-6261-0223
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢
