【11/18開催】AIの性能と安全性を両立するAIデータ戦略ウェビナー 高品質データの重要性からAI活用におけるリスクマネジメントまで2社が徹底解説
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年11月18日（火）12時から高性能データの重要性やAI活用によるリスクマネジメントをテーマにウェビナーを開催します。
生成AIの導入が進む今、AIやデータ活用における次の課題は「品質管理と安全性」です。
単にAIツールを導入しただけでは、ハルシネーション（誤情報）によるビジネスリスクや、データ流出のセキュリティリスクを避けることはできません。
本ウェビナーは、AIを「試す」段階から「事業の核」にするために必須のデータ戦略に焦点を当てます。
さらに、高品質データの重要性について、アノテーションの質を高め精度の高いAIモデルを構築するために必要なデータセットの選定方法をご紹介します。
企業のリスクを最小限に抑えつつAI活用を安全かつ高水準に加速させるための、具体的な品質評価基準や実践的なリスクマネジメント手法を事例を交えて解説いたします。
AI活用を推進する経営層、DX部門、開発責任者の方は必見です。
この貴重な機会をぜひご活用ください！
■開催概要
【11/18開催】
AIの性能と安全性を両立するAIデータ戦略ウェビナー
高品質データの重要性からAI活用におけるリスクマネジメントまで2社が徹底解説
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年11月18日（火）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：11月18日（火）11:00まで
無料申込はこちら
https://ai.aismiley.co.jp/form/20251118webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・AI活用において「品質管理と安全性」を重視されたい方
・AIを構築・開発されている『エンジニア』『AI研究者』の方
・社内でAI活用を推進する責任者や経営層の方
・法務・コンプライアンス部門の担当者の方
・DX推進・企画部門の責任者・担当者
■ウェビナー登壇者
・Visual Bankグループ 株式会社アマナイメージズ
Qlean Dataset マーケティング&セールスグループ 村山 悠太 氏
・株式会社Elith
代表取締役CEO/CTO 井上 顧基 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 荒栄 亮太
■ウェビナー登壇者情報
Visual Bankグループ 株式会社アマナイメージズ
Qlean Dataset マーケティング&セールスグループ
村山 悠太 氏
ワークスアプリケーションズ、外資系SaaS、AIアノテーションベンダーを経て、Visual Bankグループ 株式会社アマナイメージズに入社。現在はマーケティング&セールスグループを統括。
株式会社Elith
代表取締役CEO/CTO
井上 顧基 氏
北陸先端科学技術大学院大学にて量子コンピュータの材料探索の研究で修士号取得。
会社経営と同時に東北大学医学系研究科にて医学物理分野での医療AI研究に取り組む博士後期課程。医学物理のトップカンファレンスであるAAPMにて採択。著書として「実務レベルでわかる/使いこなせるようになるGit入門コマンドライン演習80」や「日経Linux（日経BP）」で大規模言語モデルの記事寄稿活動をしている。
