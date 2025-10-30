10月31日(金)よりREGAL GORE-TEX CAMPAIGNを開催

株式会社リーガルコーポレーション

株式会社リーガルコーポレーション(本社：千葉県浦安市、代表取締役社長：青野 元一)は2025年10月31日(金)～11月16日(日)の期間中、REGAL SHOES、FIT-IN、R+ PLUS REGAL CORPORATION、REGAL ONLINE SHOPにてゴアテックス フットウェアの商品をお買い上げいただくと、リーガルコーポレーションギフトカード 2万円分またはREGALオリジナルシューケアポーチセットが当たるキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン中は防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックス ファブリクスを搭載した

アイテムを中心に天候に左右されない快適な歩行を提案いたします。

PRESENT

【ゴアテックス プロダクト】

ライニングには高い防水性と透湿性を両立するゴアテックス ファブリクスを搭載。雨などの外部からの浸水は防ぎながらも、発汗などで生じる靴内部の湿気を放出し、靴内部をドライな環境に保ちます。

MEN’S

21JL CC Black \36,300 inc.tax80JL BG Dark Brown \29,700 inc.tax82JL BG Dark Brown \29,700 inc.tax60HL BD Navy \26,400 inc.tax51DL BD White×Navy \26,400 inc.tax61HL BC White \25,300 inc.tax

MEN’S ゴアテックス商品はこちら(https://www.regal.co.jp/shop/c/c20/?f11=regal&f9=02&f9=03&f5=02)

※一部取り扱いのない店舗があります。

LADIES

F71R BJ Black \22,000 inc.taxF06R BL Dark Brown \31,900 inc.taxF97Q AL Black \20,900 inc.taxBF05 BC White×Green \25,300 inc.tax

LADIES ゴアテック商品はこちら(https://www.regal.co.jp/shop/c/c30/?keyword=GORE-TEX&f11=regal&f9=02&f9=03&f5=02)

※一部取り扱いのない店舗があります。

REGAL GORE-TEX CAMPAIGN

キャンペーン期間

2025年10月31日(金) ～ 11月16日(日)

抽選応募期間

2025年10月31日（金）～ 11月24日（月・祝）

対象店舗

REGAL SHOES(https://www.regal.co.jp/shopCategory/regal_shoes)

FIT-IN(https://www.regal.co.jp/shoplist/shop/fit_in)

R+ PLUS REGAL CORPORATION(https://www.regal.co.jp/shoplist/shop/rplus)

REGAL ONLINE SHOP(https://www.regal.co.jp/shop/default.aspx)

※詳しくはキャンペーンページ(https://www.regal.co.jp/features/detail/members/25f-goretex-campaign)よりご確認ください。

https://www.regal.co.jp/features/detail/members/25f-goretex-campaign

【 About REGAL 】

REGAL は、1880 年にアメリカ・マサチューセッツ州で L.C. ブリス氏によって立ち上げられました。1961 年に日本に上陸して以来、私たちは人々の足元を支え、暮らしに寄り添ってきました。

「Always feel good」という想いのもと、REGAL はひとり一人の理想に向き合い、悩みや不安を解消することで、日々の生活の心地よさを提供します。

履く前から、履いている最中、そして脱いだ後まで──

製品やサービスを通して、日常に心地よくフィットする体験を、これからも届け続けます。