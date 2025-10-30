【コンフォートイン那覇泊港の朝食が大幅リニューアル】2025年11月10日（月）より、カスタマイズで楽しむ沖縄料理や沖縄×海外テイストのメニューなど、40種類以上の多彩なメニューが新登場

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Hotel Collection(TM)」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、2025年11月10日（月）より、「コンフォートイン那覇泊港」（沖縄県那覇市）の朝食メニューをリニューアルします。

今回のリニューアルでは、沖縄のソウルフード「タコライス」などを自分好みにアレンジできる「タコスミート」をはじめ、2種類の日替わり「ミニバーガー」、さらに、「軟骨ソーキと野菜煮込み」の「軟骨ソーキ」を沖縄そばにトッピングして「ソーキそば」にアレンジできるなど、多彩なメニューが登場します。

沖縄の魅力にアメリカンテイストを融合させた、「コンフォートイン那覇泊港」限定の特別な朝食体験をお楽しみいただけます。今回のリニューアルに伴い、朝食サービスが無料サービスから有料サービスに切り替わります。

朝食メニューを大幅リニューアル！ 沖縄の魅力と海外のテイストを融合した40種類以上の「海岸カフェのあさごはん」

コンフォートイン那覇泊港では、「海岸カフェのあさごはん」をテーマに、パンやソーセージをはじめ、沖縄の魅力が感じられるカフェで楽しめるような多彩なメニューを提供しています。

2025年11月10日（月）より、朝食メニューをリニューアルいたします。

今回のリニューアルでは、これまでの全23種類の朝食メニューを、40種類以上へと大幅に拡充いたします。ビジネスや観光など、利用目的を問わず、幅広いお客様に沖縄らしさをより感じていただけるメニューに生まれ変わります。

新メニューでは、沖縄のソウルフード「タコライス」などを自分好みにアレンジできる「タコスミート」が登場します。さらに、沖縄名物の「沖縄そば」や沖縄の伝統的なスイーツ「サーターアンダギー」もご用意。「軟骨ソーキと野菜煮込み」の「軟骨ソーキ」は「沖縄そば」のトッピングとしてお選びいただけ、「ソーキそば」としてもお楽しみいただけます。また、日替わりスムージーとして「ドラゴンフルーツスムージー」も提供します。

加えて、沖縄の食材に海外のテイストを融合させたメニューも登場します。沖縄名産の青パパイヤをタイ風のサラダにアレンジした「青パパイヤのエスニックサラダ」や、アメリカンスタイルの朝食として2種類の日替わり「ミニバーガー」も新たに加わります。

今後も「コンフォートイン那覇泊港」では、沖縄の魅力が感じられる朝食を通じて、心地よい朝のひとときをお届けします。

新メニュー 一例

（左）タコライス

スパイシーなひき肉にチーズや野菜を合わせた、異国情緒あふれる沖縄発の定番メニューです

（右）タコス

アメリカと沖縄の文化が混ざり合って生まれたタコス。彩り豊かな具材をトルティーヤで包んだ、元気の出る朝ごはん

沖縄そば

琉球王朝時代に中国から伝わった麺文化が育んだ沖縄そば。やわらかく煮込んだ軟骨ソーキをのせた一杯は、観光客にも地元の人にも愛されています

サーターアンダギー

琉球王朝の時代から祝い菓子として親しまれてきた揚げ菓子。外はカリッ、中はふんわり。素朴な甘さと香りに歴史の趣が漂います

青パパイヤのエスニックサラダ

沖縄の家庭料理やお惣菜でも親しまれる青パパイヤを使ったサラダ。暑い地域ならではの知恵を活かしたさっぱりとした味付けで、東南アジアの食文化とも通じる爽やかな一皿です

ミニバーガー

日替わりで楽しめるアメリカンスタイルのミニバーガー。小さな見た目においしさをぎゅっと詰め込みました

コンフォートイン那覇泊港 朝食概要

提供期間 ： 2025年11月10日（月）より

料金 ： 大人1,540円(前売1,500円) / 子供880円(前売880円) ※小学生

幼児(未就学児) ： 0円 ※小学生未満

営業時間 ： 午前6時30分～9時30分

コンフォートイン那覇泊港 概要

所在地 ： 〒900-0016 沖縄県那覇市前島三丁目1番地4

TEL ： :098-866-4711 / FAX ： 098-866-4710

建物概要 ： 地上10階、全117室、全室禁煙

アクセス ： 沖縄都市モノレール（ゆいレール）「美栄橋」駅より徒歩約5分

URL ： https://www.choice-hotels.jp/inn/nahatomariko/

※メニューは予告なく変更になる場合があります。

※写真はすべてイメージです。

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長 ： 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開