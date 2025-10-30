「オリコＰｒｅｓｅｎｔｓ広島ドラゴンフライズｖｓ三遠ネオフェニックス」スポンサードゲーム開催！！

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に所属する株式会社広島ドラゴンフライズ（広島県広島市、代表取締役社長：浦 伸嘉、以下「広島ドラゴンフライズ」）のスポンサードゲームを2025年11月5日（水）に開催いたします。

オリコは、1954年12月27日に広島で創業いたしました。昨年、創業70周年を迎えたことを機に、発祥の地である広島をホームタウンとする広島ドラゴンフライズへの協賛を開始しました。今年も引き続きゴールドパートナとして応援してまいります。

試合当日は来場者を対象にオリコに関するアンケートを実施し、ご回答いただいた方の中から抽選で5名に選手のサイン入り色紙をプレゼントします。

■試合概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/379_1_b0fa957fec8412cdd3312e0a2810c6ef.jpg?v=202510301127 ]