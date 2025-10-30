ママに大人気の「ふらここ」雛人形、累計6.5万セット突破！　　　【名古屋初開催】11/13(木)より星が丘テラスで雛人形POP UP SHOPを期間限定オープン

株式会社ふらここ

名古屋・星が丘テラス 雛人形POP UP SHOP

小さくかわいい赤ちゃん顔の雛人形・五月人形の製造・小売を行なう株式会社ふらここ(本社：東京都中央区　代表取締役：原 英洋)は、2025年１1月13日(木)～17日(月)の期間限定で、名古屋・星が丘テラス WEST 2Fイベントスペースにて、ふらここオリジナル雛人形POP UP SHOPを開催いたします。本POP UP SHOPでは、お部屋のインテリアによく馴染むおしゃれな雛人形として、今シーズン注目の雛人形47アイテムを限定販売いたします。物価高の影響でママの購買行動が慎重になる中、“実物を確認して購入したい”というママの切実なご要望に応えて開催を決定しました。ふらここが名古屋で雛人形POP UP SHOPを開催するのは初めての取り組みです。

ふらここの雛人形公式HP：https://www.furacoco.co.jp/hina/


名古屋初の雛人形POP UP SHOPを開催！



小さくかわいい赤ちゃん顔の雛人形や五月人形づくりのリーディングカンパニーである人形工房ふらここは、2008年に創業以来、Web限定で販売してまいりましたが、子供が生まれたばかりのママの支持を得て、累計販売数は6万5千セットを突破いたしました。「赤ちゃんのように愛らしいお顔」と「コンパクトで飾りやすいデザイン」で多くのママたちの人気を集めてきた人形工房ふらここが、2025年１1月13日(木)～17日(月)の期間限定で、名古屋・星が丘テラス WEST 2Fイベントスペースにて雛人形POP UP SHOPを開催いたします。ふらここが名古屋でPOP UP SHOPを開催するのは、初めての取り組みです。


物価高の影響で購買行動が慎重になる中、“実物を見て選びたい”ママの声に応えて



東京・日本橋本社のショールームは関東圏のお客様が中心ですが、「遠方でも実物を見てから選びたい」というお客様のご要望を受け、人形工房ふらここでは、昨年から地方都市でPOP UP SHOPを開催しています。


今回、名古屋で初めて雛人形POP UP SHOPを開催することで、東海エリアのお客様にも、ふらここ雛人形の魅力を実際に確認する機会をご提供させていただきます。物価高の影響でママの購買行動が慎重になる中、“実物を確認して購入したい”というママの切実なご要望に応えて開催を決定いたしました。


ホームページでは伝わりにくい質感やお顔の表情を、実際に見て確かめていただける貴重な機会です。今回は初めて年内に開催することで、より多くのご家族に新作をいち早くご覧いただけるようになります。


POP UP SHOPの見どころ



本POP UP SHOPでは、お部屋のインテリアによく馴染むおしゃれな雛人形として、かわいい木目込み雛人形、衣装が華やかな衣装着雛人形、コンパクトに飾れる立雛など、今シーズン注目の雛人形47アイテムを限定販売いたします。コンパクトで飾り場所も収納スペースも気にならず、シンプル設計なので飾りつけも片づけも簡単な「ふらここ」の雛人形は、愛おしいわが子にママとパパの愛を伝え、毎年のひな祭りを楽しくお祝いできるアイテムです。



れいれい 衣装着・八重桜・紅色

《POP UP SHOP情報》


期間：2025年11月13日(木)～17日(月)


営業時間：平日10:00~19:00、土日10:00~20:00


会場：星が丘テラス WEST 2F イベントスペース


住所：〒464-0802名古屋市千種区星が丘元町16-50


TEL：052-781-1266（代表）


雛人形POP UP SHOP情報 :
https://www.furacoco.co.jp/news/detail.html?no=701

商品ラインナップ　


・今シーズン注目の雛人形（親王飾・五人飾・十五人飾・立雛）：47アイテム


・つるし飾り各種


・お名前旗各種


・お名前札各種


・名入れタペストリー各種


・刺繍クロス各種


・雛道具類各種


・羽子板飾り



　　　　のんのん ひめ蝶紋


【株式会社ふらここについて】


株式会社ふらここは2008年に創業し、オリジナルの雛人形・五月人形やブライダル人形の製造・小売を行っています。小さく


かわいい赤ちゃん顔の雛人形や五月人形を人形業界ではじめて制作したリーディングカンパニーであり、子供が生まれたばかりのお母さんの支持を得て、創業から16年間で売上高を13倍に伸ばしてきました（2024年度実績）。またメディアからの評価も高く、過去17年間のメディア掲載実績は200回に及んでいます。



メディア掲載実績：https://www.furacoco.co.jp/news/


※「メディア掲載」を絞り込んでご確認ください。



【会社概要】


会社名：株式会社ふらここ


代表取締役：原 英洋


所在地（本社）：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-9-8 furacoco house


設立：2008年4月


事業内容：オリジナルブランドによる雛人形・五月人形、ブライダル人形の企画・制作、および販売


社員数：30名（2025年10月1日現在）


売上高：5.5億円（2024年9月期）


URL：コーポレートサイト https://www.furacoco.co.jp/


雛人形サイト https://www.furacoco.co.jp/hina/


五月人形サイト https://www.furacoco.co.jp/gogatsu/


ブライダル人形サイト　https://www.furacoco.co.jp/bridal/


Instagram　 https://www.instagram.com/furacoco_official/