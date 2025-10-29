『ソラシドエア Presents グリーンスカイフェスタ2025』実施コンテンツが決定！エリアも拡大し、過去最大の39団体が出展

株式会社ソラシドエア

イベント特設サイト： https://www.solaseedair.jp/promotion/greenskyfesta-2025/(https://www.solaseedair.jp/promotion/greenskyfesta-2025/)

株式会社ソラシドエア（本社：宮崎県宮崎市 代表取締役社長：山岐 真作）は、2025年11月15日（土）・16日（日）に二子玉川ライズにて 「ソラシドエア Presents グリーンスカイフェスタ 2025 」 を開催します。開催にあたって、出展ブースの詳細・ステージプログラムなどコンテンツ詳細が決定いたしました。詳細につきましてはイベント特設サイトをご覧ください。

「グリーンスカイフェスタ」は、お子さまから大人まで楽しめる九州・沖縄の魅力を体感できるイベントです。昨年（2024年）は、2日間で約23,000人の方にご来場いただきました。当日はソラシドエアが就航している地域の観光PRブースの出店や九州・沖縄の特産品販売を実施します。さらに、豪華景品が当たる抽選会、お子さま向けの制服着用会のほか、ステージでは各地域のマスコットキャラクターも登場しイベントを盛り上げます。

◆ 昨年（2024年）開催の様子

〈実施概要・詳細〉

♦日程：2025年11月15日（土） 12：00～18：00 ／ 11月16日（日） 10：00～16：00

♦場所：二子玉川ライズ ガレリア （東急田園都市線・大井町線 「 二子玉川駅 」 下車すぐ）

♦内容：

１.出展者ブース

参加39自治体・団体＊の各地域の観光情報を発信、特産品の販売や体験コーナーもあり、ご家族で楽しんでいただける内容となっています。

＊参加自治体・団体は下部参照

２.ソラシドエアゾーン

・お子さま向け制服着用会＆オリジナルフォトバッジ製作体験

・ソラシドマルシェ

（ソラシドエアオリジナルグッズやSolaseed MART取扱商品の販売）

・スタンプラリー＆ガラポン抽選会

・ソラシド スマイルクラブ入会キャンペーン

３.ステージイベント

参加する自治体・団体が、それぞれ趣向を凝らして地元を紹介します。各地のご当地キャラクターや観光大使等が登場するかも ! !

４.スタンプラリー

各自治体のブースを回ってスタンプを集め、指定された番号のスタンプを全て集めていただいた方にはソラシドエアグッズをプレゼント♪

※ 景品が無くなり次第、終了となります。

５.ガラポン抽選会

グリーンスカイフェスタ会場で1,000円以上、もしくは東急ストア二子玉川ライズ店にて2,000円以上お買い上げのお客さまは、お一人様１回、グリーンスカイフェスタガラポン抽選会にご参加いただけます。ソラシドエア賞や九州・沖縄賞など、各地の特産品などが当たるチャンス！

参加自治体/団体

・宮崎県

宮崎県、宮崎市、都城市、日南市、日向市、高原町、国富町、綾町、西米良村、門川町、ひむか共和国（宮崎県北9市町村）

・熊本県

熊本市、菊池市、宇城市、南阿蘇村、熊本県 天草広域本部

・長崎県

大村市、五島市、南島原市、波佐見町

・鹿児島県

鹿児島市、鹿屋市（芋モンブラン農園工房）、曽於市、霧島市（関平鉱泉）、霧島市（ヘンタ製茶）、いちき串木野市、さつま町、錦江町

・大分県

大分県、大分市、大分市（LogStyle）、別府市、中津市、国東市、由布市・九重町（やまなみブロック観光協議会）

・沖縄県

宜野座村、沖縄観光コンベンションビューロー

・兵庫県

神戸市

・岐阜県

海津市

・その他詳細は、ソラシドエア ホームページをご覧ください。

URL: https://www.solaseedair.jp/promotion/greenskyfesta-2025/