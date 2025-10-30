ワンランク上の本格洋食を提供する【御影洋食一平】奈良の銘柄鶏「大和肉鶏」を使用した新メニューが登場

株式会社一神

神戸・阪急御影にてワンランク上の本格洋食を提供する「御影洋食一平」（所在地：兵庫県神戸市東灘区御影郡家2-15-11）は、新メニュー「大和肉鶏グリルチキン～香味野菜のクリームソース～」の提供を開始いたしました。伝統の洋食の技法を大切にしながら、素材に妥協せず美味しさを追求する当店が、自信を持ってお届けする鶏料理の逸品です。

大和肉鶏グリルチキン～香味野菜のクリームソース～

【御影洋食一平 公式サイト】 http://www.mikage-ippei.com/

■「大和肉鶏グリルチキン～香味野菜のクリームソース～」開発の背景

「御影洋食一平」は、神戸の地で長年愛されてきた「グリル一平」の伝統を受け継ぎながら、素材と技にこだわりぬいた「最高峰の洋食」を目指しております。

この度、洋食の定番であるチキン料理において、お客様に更なる感動をお届けしたいという想いから、数々の食材を吟味する中で、奈良県が誇る銘柄鶏「大和肉鶏」に出会いました。

「大和肉鶏」の持つ力強い旨味と適度な弾力は、当店の目指す本格洋食にふさわしいと確信。老舗の技法でその魅力を最大限に引き出した一皿を、皆様にご提供できる運びとなりました。

■「大和肉鶏グリルチキン～香味野菜のクリームソース～」の特徴

「大和肉鶏」の旨味を存分にお楽しみいただくため、調理法はシンプルながらも繊細な火入れにこだわりました。

・厳選素材「大和肉鶏」

奈良の豊かな自然の中でじっくりと育てられた「大和肉鶏」は、ブロイラーにはない赤味を帯びた肉質と、コク深く芳醇な味わいが特徴です。その力強い旨味と弾力のある食感を活かします。

・絶妙な火入れで仕上げる香ばしさと食感

鶏肉の皮目からじっくりと焼き上げることで、皮はパリッと香ばしく、身はふっくらとジューシーに仕上げました。噛むほどに「大和肉鶏」本来の肉汁が口の中に溢れ出します。

・旨味を引き立てる特製クリームソース

細かく刻んだ香味野菜の甘みが溶け込んだ、まろやかな特製クリームソースを合わせました。鶏肉の力強い味わいを、ソースの優しいコクが包み込み、全体の調和を生み出します。 まろやかなクリームソースとともに、上質な味わいのひとときをお楽しみください。

「御影洋食 一平」について

神戸で70年以上の歴史を持つ老舗「グリル一平」が手掛ける新業態として、2025年6月にオープン。「ワンランク上の本格洋食」をコンセプトに、伝統のソースや技法を守りながら、今の時代にふさわしい美味しさのその先を目指しています。素材ひとつ、火入れひとつにも妥協せず、一皿ごとに心を込めておつくりします。落ち着いた雰囲気漂う空間で、大切な方とのひとときを心ゆくまでお愉しみください。

【「御影洋食 一平」店舗概要】

店名 ： 御影洋食一平（みかげようしょくいっぺい）

電話 ： 078-822-8880

住所 ： 〒658-0048 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目15-11 佐野ビル 101

アクセス ： 阪急御影駅より 徒歩3分

営業時間 ：

（ランチ） 11時00分～15時30分 ※ランチは80分制になります

（ディナー）18時00分～21時00分 ※20時00分 ラストオーダー

定休日 ： 水曜日、木曜日

予約サイト： https://www.tablecheck.com/shops/mikageyoshoku-ippei/reserve

公式URL ： http://www.mikage-ippei.com/

■会社概要

社名 ： 株式会社一神

本社所在地 ： 〒652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地２丁目５－５ リオ神戸 ２０３

代表取締役 ： 山本憲吾

事業内容 ： 飲食業

設立 ： 1972年

HP ： https://grill-ippei.co.jp