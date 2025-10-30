株式会社Bliss、スキンヘッド専用シェーバー「Skull Shaver Pitbull」日本公式SNSアカウント開設

株式会社Bliss

「お客様が感動する逸品」の輸入販売を手掛ける株式会社Bliss(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：倉重純二)は、2025年10月より、日本向け公式Instagramアカウントを開設いたしました。Instagramを中心に、新製品情報、日々のメンテナンス方法、スキンヘッドライフスタイル提案やお得なキャンペーン情報を発信し、ブランドとユーザーの双方向コミュニケーションを一層促進いたします。また、Instagram投稿と連動した公式TikTokアカウントも開設し、動画コンテンツによる情報発信も強化してまいります。

■公式SNSアカウント開設の背景と目的

スキンヘッド市場におけるライフスタイル提案とユーザーコミュニティの拡充を目的に、Skull Shaver Pitbullは公式Instagramアカウント「@skullshaver_japan」を開設いたしました。本アカウントでは、製品紹介だけでなく、ユーザーのライフスタイルや日常メンテナンスのコツ、スキンヘッド特有のケア方法などを多角的に発信。Instagramを中心にTikTok連動投稿も行うことで、より広範なユーザー層へのリーチと双方向コミュニケーションを促進し、信頼されるブランドとしての価値向上を目指します。

＜アカウント概要＞

Instagram

- ユーザーネーム：@skullshaver_japan- URL：https://www.instagram.com/skullshaver_japan/

TikTok

- ユーザーネーム：@skullshaver_jp- URL：https://www.tiktok.com/@skullshaver_jp

＜主な発信内容＞

■Skull Shaver Pitbullとは

- キャンペーンやプロモーション情報- シェーバーの使い方・メンテナンス方法- スキンヘッドライフスタイル提案(ヘッドケア、ファッション、セルフケア等)- ユーザー事例・レビュー

「Skull Shaver Pitbull(スカルシェーバー・ピットブル)」は、スキンヘッド専用に設計された電動シェーバーです。独自のデザインと機能性により、手にしっかりとフィットし、頭の形に沿ってスムーズに剃ることが可能。回転式のフレキシブルブレードが肌に優しく密着し、短時間でムラのない深剃りを実現します。防水設計によりドライ・ウェット両方の使用に対応し、コードレスで最大90分稼働。毎日のケアを手軽かつ快適にサポートする、スキンヘッドユーザーに最適なシェーバーです。

■ 製品購入可能チャネル

・Amazon：https://x.gd/Pn5Fm

・楽天市場：https://x.gd/Ae8pc

・Yahoo!ショッピング：https://x.gd/tZdma

・公式サイト：https://skullshaver-japandistributor.site/

■コピー品、並行輸入品への注意喚起

現在、コピー品や並行輸入品が多く流通していることを確認しており、弊社でも個別に対策を講じております。コピー品や並行輸入品は、保証がなく、安全性やアフターサービスに問題が生じる可能性がありますのでご注意ください。

【お問い合わせ先】

製品に関する詳細や購入に関するお問い合わせは、以下の公式販売サイトをご覧ください。

Skull Shaver日本公式販売代理店サイト：https://skullshaver-japandistributor.site/

【企業情報】

社名：株式会社Ｂｌｉｓｓ／ブリスマート

設立：2010年3月

代表者：倉重 純二

事業内容：貿易事業、小売販売、卸販売 など

本社：〒224-0028 神奈川県横浜市都筑区大棚西3-1-106

電話：045-271-5281

Email：info@bliss2010.com

株式会社BlissはSkull Shaverを通じて、高品質な製品とサービスにより、日本のスキンヘッドユーザーの皆様のQOL(クオリティオブライフ)の向上をサポートしてまいります。

また、今後は、SNSでの情報発信、イベント企画運営などにより、ファッション、ライフスタイルなどの面でスキンヘッド文化を浸透させる様々な取り組みを予定しています。