【Pontaパス会員限定】推しトク映画『迷宮のしおり』を、指定の劇場でいつでも1,100円で楽しめる！

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員の特典として、対象の映画が1,100円で観られる推しトク映画に2026年1月1日公開予定の『迷宮のしおり』を追加します。

映画『迷宮のしおり』は「マクロス」「アクエリオン」シリーズなどの人気アニメを生み出し、2025年大阪・関西万博ではパビリオン「いのちめぐる冒険」をプロデュースするなど幅広く活躍するクリエイターの河森正治さんが手がけた劇場長編オリジナルアニメです。“歌”と“SF”と“三角関係”というこれまでの河森さんのヒットシリーズにおける三種の神器をベースに、現代人の誰もが手にしているスマートフォンあるあるを組み込んだ、ポップでちょっとホラーな異世界脱出劇が展開されます。

新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんが主人公・栞、栞が閉じ込められてしまうスマホの中の異世界“無人の横浜”で出会うウサギのスタンプ・小森の声を原田泰造さん、栞の幼なじみであり、歌とダンスの動画配信にストイックに取り組む女子高生インフルエンサー・倉科希星（くらしな・きらら）を伊東 蒼さん、栞のクラスメイトでお調子者の山田を齋藤 潤さん、国際的に注目される若き起業家の架神 傑（かがみ・すぐる）をtimeleszの寺西拓人さんがそれぞれ演じています。

河森さんにとって劇場版としては、初の完全オリジナルストーリーとなる本作をぜひ全国の対象映画館でおトクにお楽しみください。

特設サイト：https://kddi-l.jp/aO5(https://kddi-l.jp/aO5)

■Pontaパス会員特典【推しトク映画】概要映画『迷宮のしおり』が土日平日いつでも1,100円

対象劇場：全国のTOHOシネマズ / ローソン・ユナイテッドシネマ グループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / キノシネマ

料金：一般・大学生1,100円、高校生以下900円

※別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

対象：Pontaパス会員ご本人さま＋同伴者1名分まで割引サービスがご利用いただけます。

利用条件：会員ならいつでも、公開期間中何度でも対象の映画が割引となります。

事前購入：各劇場の事前購入時にクーポンコードを入力する事でご利用いただけます。事前購入が可能なタイミングは劇場により異なりますので、各劇場のホームページをご確認ください。

利用方法：「推しトク映画」クーポンサイトより“クーポンコード”をダウンロードの上、ご利用ください。

「推しトク映画」クーポンサイト：http://kddi-l.jp/uQb

映画『迷宮のしおり』概要

■ストーリー

引っ込み思案な女子高生・前澤栞。

親友・希星きららと撮ったある動画がきっかけとなり、

スマホの中に広がる不思議な世界に閉じ込められてしまう。

栞の目の前に現れたのは、ウサギの姿をしたしゃべるスタンプ・小森。

「閉じ込められたんですよ、この＜ラビリンス＞に」

途方に暮れる栞に手を差し伸べたのは、若き天才起業家・架神傑 かがみすぐる。

架神は栞に「本当の自分を取り戻させてあげる」と約束をする。

そのころ現実世界では、派手なスタイルに身を包んだもう一人の「SHIORI」が栞と入れ替わり、

SNSを駆使して自由奔放に振る舞っていた。

彼女の狙いは本物の「栞」に成り変わること。

架神はSHIORIとも接触し、「ある計画」をささやく。

架神の真の狙いとSHIORIの野望が、やがて世界を巻き込むある騒動を引き起こしていく。

脱出せよ、わたしが億バズする前に。

■公開情報

『迷宮のしおり』

2026年1月1日（木）公開

キャスト：SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）、原田泰造、伊東 蒼、齋藤 潤、速水 奨、坂本真綾、杉田智和、寺西拓人

監督：河森正治

原作：スロウカーブ、Vector Vision、ギャガ、フジテレビジョン

キャラクターデザイン：江端里沙

脚本：橋本太知

アニメーション制作：サンジゲン

企画・プロデュース：スロウカーブ

主題歌：新しい学校のリーダーズ「Sailor, Sail On」

配給：ギャガ

(C)『迷宮のしおり』製作委員会

https://gaga.ne.jp/meikyu-shiori/

公式X（旧Twitter）：@meikyu_shiori

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員限定のサービスを提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。