沖縄果実で、パッと気分アガッタ！オリオン「WATTA」リニューアルで、果実感さらにアップ！

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、沖縄発のチューハイブランド「WATTA（ワッタ）」をリニューアルし、2025年10月より順次出荷いたします。

「WATTA」は、沖縄のフルーツ素材を使った個性豊かな味わいと、カラフルで楽しい世界観で人気のチューハイブランドです。今回のリニューアルでは、“沖縄果実で、パッと気分アガッタ！”をコンセプトに、島の太陽をたっぷり浴びて育ったフルーツのジューシーなおいしさを、これまで以上に感じられる味わいへと進化しました。

味わいは、香料やエキスの配合を見直し、果実感を一層引き立てる中味設計に刷新。プルタブを開けた瞬間、ふわっと広がるトロピカルな香りと、ひと口で感じる果実の甘みと酸味のバランスが、沖縄らしい開放感を感じさせます。

パッケージも新しく生まれ変わり、「沖縄らしさ」と「おいしさ」を一目で感じられるデザインに。カラフルで楽しいWATTAらしさはそのままに、果実のジューシーさをより鮮やかに表現しました。

“ワッター（私たち）のWATTA”は、これからも沖縄発チューハイブランドとして、島の果実と太陽の恵みで、毎日にハッピーを届けます。リニューアルした新しい「WATTA」で、沖縄のフルーツがはじけるおいしさをお楽しみください。

【ブランドサイト】（公開日より） https://www.orionbeer.co.jp/brand/watta/

【公式通販サイト】 （公開日より）https://shop.orionbeer.co.jp/collections/watta

【発売日】 2025年10月より順次切替え

※公式通販サイトは2025年10月以降、順次切り替え切り替え予定

■商品概要

【商品名】 WATTA シークヮーサー

【酒類品目】 リキュール（発泡性）

【アルコール度数】 5％

【発売商品】 ・缶350ml×24入（ルース）

【発売地域】 全国、当社公式通販サイト

【商品名】 WATTA パッションフルーツ

【酒類品目】 リキュール（発泡性）

【アルコール度数】 5％

【発売商品】 ・缶350ml×24入（ルース）

【発売地域】 全国、当社公式通販サイト

【商品名】 WATTA パイナップル

【酒類品目】 リキュール（発泡性）

【アルコール度数】 5％

【発売商品】 ・缶350ml×24入（ルース）

【発売地域】 全国、当社公式通販サイト

【商品名】 WATTA カーブチー

【酒類品目】 リキュール（発泡性）

【アルコール度数】 5％

【発売商品】 ・缶350ml×24入（ルース）

【発売地域】 全国、当社公式通販サイト

【商品名】 WATTA 無糖シークヮーサー

【酒類品目】 スピリッツ（発泡性）

【アルコール度数】 5％

【発売商品】 ・缶350ml×24入（ルース）

【発売地域】 全国、当社公式通販サイト

【商品名】 WATTA 無糖アセロラ

【酒類品目】 スピリッツ（発泡性）

【アルコール度数】 5％

【発売商品】 ・缶350ml×24入（ルース）

【発売地域】 全国、当社公式通販サイト