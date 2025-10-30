『MNTSQ（モンテスキュー） CLM』がITreview Grid Award 2025 Fall で最高位「Leader」を受賞

MNTSQ株式会社

「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げるMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「MNTSQ」）が提供する『MNTSQ CLM』が、製品利用者の評価（レビュー）をもとに顧客満足度の高い製品を選定するITreview Grid Award 2025 FallのCLM（契約ライフサイクル管理ソフト）カテゴリーにて、最高位である「Leader」を総合・大企業の2部門で受賞したことをお知らせいたします。

■受賞カテゴリー

CLM（契約ライフサイクル管理ソフト）総合部門・・・最高位「Leader」

CLM（契約ライフサイクル管理ソフト）大企業部門・・最高位「Leader」

『MNTSQ CLM』製品ページ :https://www.itreview.jp/products/mntsq-clm/reviews

■レビュー内容（一部抜粋）

■最高位を受賞した「MNTSQ CLM」とは

日本トップローファームの豊富な知見と、先進的なAI技術を融合した契約業務支援プラットフォームです。契約作成・審査・管理からナレッジ化までを一気通貫でサポートすることで、リスクマネジメントと事業の高速化を同時に実現します。特にエンタープライズ企業における導入実績が多く、日本経済新聞が調査・発表した法務力が高い企業ランキングでは、上位10社のうち7社で「MNTSQ CLM」をご活用いただいています。

■ITreview Grid とユーザー高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる「ITreview Grid」を展開しています。今回発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰しています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

■MNTSQ株式会社について

MNTSQ株式会社は、「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年11月に設立されました。四大法律事務所の一つである長島・大野・常松法律事務所のノウハウと、契約・法務に特化した独自の機械学習との掛け合わせをコアとし、顧客の業務変革を支援します。契約の作成・審査・管理からナレッジ化までを一気通貫でサポートし、契約・法務業務を変革するサービス「MNTSQ CLM」を提供しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp