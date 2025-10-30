ランスタッド、「九州レインボープライド 2025」に3年連続出展

ランスタッド株式会社▲大阪レインボーフェスタ!2025

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、2025年11月1日(土)と2日(日)の2日間、天神中央公園で開催される「九州レインボープライド2025」に去年に続き3度目の出展をすることとなりましたのでお知らせいたします。当日は多様性の象徴であるレインボーカラーのネックストラップを先着500名のランスタッド公式SNSフォロワーに配布いたします。

多様性を象徴するレインボーカラーの オリジナルネックストラップを公式SNSフォロワー先着500名に配布

10月11日と12日の両日に、ランスタッドの出展ブースにご来場になり公式SNS（X(https://x.com/randstadjapan)、Instagram(https://www.instagram.com/randstad_japan)、 Facebook(https://www.facebook.com/RandstadJapan/)、LinkedIn(https://jp.linkedin.com/company/randstad-japan)）をフォローして頂いた方には、ランスタッドオリジナルのレインボーカラーのネックストラップを先着500名様に配布いたします。

■ ランスタッドのこれまでのEDI&B推進と受賞歴

世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社を目指すランスタッドは、日本でもEquity（公平性）, Diversity（多様性）, Inclusion（インクルージョン） and Belonging (包括性） (EDI&B)を積極的に推進しています。同性婚を世界で初めて合法化したオランダ発祥の企業として、性的指向や性自認に関わらず誰もが公平な機会を得られるよう、就業規則での同性パートナー同等扱いやLGBTQI+当事者・アライによるERG活動を活発化しています。これらの包括的な取り組みは高く評価され、LGBTQに関する企業評価「PRIDE指標」でゴールドを4年連続、レインボーを2年連続で受賞。さらに「D&Iアワード」でもベストワークプレイスを3年連続で受賞し、本年より「Pride Action30」に参画しています。直近では、Tokyo Pride 2025に4年連続で、そして初めてTokyo Pride 2025 『Youth Pride』に弊社ED&I / エンプロイヤーブランディングマネージャーの土橋 直子が登壇しました。また、今年は大阪レインボーフェスタ!2025に初めて出展し、「働く」をテーマにLGBTQ+への理解促進とインクルーシブな職場づくりについての対談を、初の試みとしてポッドキャスト形式で配信いたしました。

「九州レインボープライド」とは

LGBTを始めとするセクシュアル・マイノリティ（性的少数者）を筆頭に、世の中の差別や偏見から子どもたちを守り子どもたちが前向きに、自分らしく生きていく事ができる社会の実現を目指したLGBTQ関連イベントです。詳細は公式ホームページhttps://9rp.biz/をご参照ください。

日 時：2025年11月1日（土）・2日(日) 10:00～17:00

場 所： 天神中央公園/ 福岡市中央区天神1

ブース番号： 19

入場料：無料

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大※¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

※¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を4年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2024」より最高評価のベストワークプレイスに3年連続認定 (2024年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/workmonitor2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/