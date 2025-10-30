レッドクリフ、「Peace of Light（ピースオブライト）」期間中に不忍ドローンショー『天空の上野物語』を11/1・2に開催

株式会社レッドクリフ

ドローンショーの企画・運営を手がける株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木孔明、以下「レッドクリフ」）は、2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）に上野恩賜公園・不忍池エリアで開催される光と音のアートフェスティバル「Peace of Light（ピースオブライト）」（主催：一般社団法人 上野観光連盟）の開催期間中に、不忍ドローンショー『天空の上野物語』を11月1日（土）・2日（日）に実施します。

上野初のドローンショー、400機が織りなす光のアート

東京・上野の夜空を舞台に、400機のドローンが“平和”を願う物語『天空の上野物語』を描きます。上野地区でドローンショーが実施されるのは、今回が初めて（※）となります。

上野公園不忍池の空が光のキャンバスに変わり、パンダやアメ横商店街、満開の桜など上野を象徴するさまざまなモチーフが音楽とともに夜空に浮かび上がります。上野が育んできた文化と歴史を、ドローンが織りなす光のアニメーションで表現します。

※2025年10月28日時点、当社調べ

平和への祈りを夜空に込めて

レッドクリフと上野観光連盟は、上野から平和の尊さと未来への希望を夜空に描き出す『天空の上野物語』を通じて、“平和の光”を世界へ届けます。テクノロジーと表現の力で、地域の物語や想いを世界へつなげてまいります。

不忍ドローンショー『天空の上野物語』 開催概要

日程：2025年11月1日（土）、2日（日）

時間：19:30～（約15分間）

場所：上野恩賜公園 不忍池・蓮見デッキ前

料金：観覧無料

演出・運営：株式会社レッドクリフ

※天候等により中止または時間変更となる場合があります。

「Peace of Light」について

「Peace of Light（ピースオブライト）」は、上野恩賜公園・不忍池エリアを舞台に、ドローンショー × レーザーアート × 音楽ライブが融合する光と音のアートフェスティバルです。期間中は、ドローンショーをはじめ、アーティストによるライブパフォーマンスや光のインスタレーションが展開され、「上野から平和のメッセージを世界へ発信する」特別な4日間を創出します。



公式サイト： https://ueno.or.jp/peaceoflight/

会社概要

名称 ：株式会社レッドクリフ（REDCLIFF, Inc.）

所在地 ：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB

代表者 ：代表取締役 佐々木 孔明

設立 ：2019年5月15日

事業内容：ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 ：4億4,050万円

URL ：https://redcliff-inc.co.jp/

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに掲げ、高品質なドローンショーの企画・運営を行う空のクリエイティブ集団。国内ドローンショー市場でシェアNo.1（株式会社富士キメラ総研「映像DX市場総調査 2024」｜2023年実績）を誇るリーディングカンパニーであり、特に1,000機以上の大規模ショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる精緻なアニメーションと、業界最先端のドローン技術を融合し、安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。2024年8月には、国内初となる花火搭載ドローンによるショーを成功させた。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、協会企画催事「One World, One Planet.」のプラチナパートナーとして参画。会期中は連夜にわたり1,000機規模のドローンショーを実施し、2つのギネス世界記録(TM)を達成（※）。閉幕日には、国内最大規模となる3,000機による飛行を成功させた。また、日本各地の伝統的な祭りや地域イベントとの融合を通じて、地域社会の活性化にも積極的に取り組んでいる。

※…挑戦したタイトル：

１.Largest aerial display of a tree formed by multirotors/drones（マルチローター／ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ）｜達成日：2025年4月13日

２.Most multirotors/drones launched in a year（一年間に飛行させたマルチローター／ドローンの最多数）｜達成日：2025年10月13日

レッドクリフ SNS公式アカウント

ドローンショーの裏側やイベント情報など、魅力的なコンテンツをお届けします。ぜひ、レッドクリフの最新情報をSNSからチェックしてください。

