¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¥Áー¥à¡ØA.S.WAKABA¡ÙÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥¯¥ï¥Ã¥É¼ïÌÜ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹¤ËÊó¹ð
¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¼ãÎÓÃÏ¶è¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¥Áー¥à¡ØA.S.WAKABA¡Ù¡ÊÂåÉ½¡§Ê¿À¥ Î§ºÈ¡Ë¤Ï¡¢ Âè38²ó KINGS CUP À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤ÎÃË»Ò¥¯¥ï¥Ã¥É¼ïÌÜ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¡¢¥Ñ¥ëÌô¶É presents Á´ÆüËÜ¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025¤Ç¤ÎÃË»ÒÍ¥¾¡¡¢½÷»Ò½àÍ¥¾¡¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÊÝºä¶èÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ·ë²Ì¤ÎÊó¹ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Æüº¢¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¶¥µ»ÉáµÚ¤ä¡¢12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è³«ºÅ¡Ë¤ÈÍèÇ¯¤Î¹ñºÝÊ£¹ç¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝºä¶èÄ¹¡ÊÃæ±û¡Ë¤ÈA.S.WAKABA¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¼ãÎÓ¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¡£¡Êº¸¤«¤é¡Ë¼ãÎÓ¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¤Î²ÏÌî ½Ó¹°»á¡¢±öÌî Æü¸þ»á¡¢½Õ¸¶ ÎÃÂÀ»á¡¢ÆâÆ£ Íøµ®»á¡¢¾®ÎÓ ÍµÏÂ»á¡¢Ê¿À¥ Î§ºÈ»á
É½·ÉË¬Ìä¤ÎÇØ·Ê¤ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡ØA.S.WAKABA¡Ù¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÁí¹ç·¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Ê¸²½¥¯¥é¥Ö¡Ø¼ãÎÓ¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¼ãÎÓÃÏ¶è¤Î¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤È¶¥µ»¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ï¥¸¥ã¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè38²ó KINGS CUP À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³ー¥Á·óÁª¼ê¤ÎÆâÆ£ Íøµ®»á¡¢ÃË»Ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î½Õ¸¶ ÎÃÂÀ»á¤é¤¬ÃË»Ò¥¯¥ï¥Ã¥É¼ïÌÜ¤Ç¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©ÉÙ»Î¸«»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ëÌô¶É presents Á´ÆüËÜ¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Div.S¤ÇÃË»Ò¥Áー¥à¤¬Í¥¾¡¡¢Div.W¤Ç½÷»Ò¥Áー¥à¤¬½àÍ¥¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²÷µó¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀ¤ÅÄÃ«¶èÌò½ê¤òË¬Ìä¡£´ÆÆÄ·óÁª¼ê¤Î¾®ÎÓ ÍµÏÂ»á¤è¤êÂç²ñ·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÊÝºä¶èÄ¹¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¶è¤«¤éÀ¤³¦°ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë²ÖÂ«¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯´¿ÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤éº£¸å¤ÎÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤äÂç²ñ¤Ø¤ÎÊúÉé¤¬Ç®¤¯¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝºä¶èÄ¹¡Êº¸¡Ë¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë½Õ¸¶ ÎÃÂÀ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ê±¦¡Ë
A.S.WAKABA¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢´¿ÃÌ¤Î»þ´Ö¤Ë¼ÂºÝ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ä¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¥Üー¥ë¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¶¥µ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¥³ー¥Á ·ó Áª¼ê¡§ÆâÆ£ Íøµ®»á
¡¡À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦°ì¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Ë·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï12·î¤ËÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯9·î¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÊ£¹ç¶¥µ»Âç²ñ¤ÇÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¡¢ºÆ¤ÓÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡§½Õ¸¶ ÎÃÂÀ»á
¡¡À¤ÅÄÃ«¶è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¤´¸å±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶èÆâ5Ëü¿Í¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¡Ê12·î28Æü¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤¼¤Ò¡¢¶èÆâ¤Î³Ø¹»¤Ø¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
½÷»Ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡§±öÌî Æü¸þ»á
¡¡º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£11·î23Æü¤Ë¤Ï¼ãÎÓ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶èÄ¹¤Ë¤â¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ëè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¶èÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡A.S.WAKABA¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÃÆ¤ß¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯¤Î¹ñºÝÊ£¹ç¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íーÉáµÚ³èÆ°¤ä¡¢³Æ¼ïÂç²ñ¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Î¼ç¤Ê³èÆ°Í½Äê¡Û
- 11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¼ãÎÓ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
- 12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë¡§Ê¿ÌîÇÕ Âè36²óÁ´ÆüËÜ¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ì¡¦²°Æâµåµ»¾ì¡Ë
- 12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¡Ê¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ì¡¦²°Æâµåµ»¾ì¡Ë
- 2026Ç¯9·î¡§¹ñºÝÊ£¹ç¶¥µ»Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë
¡ÚÉ½·ÉË¬Ìä³µÍ×¡Û
- Æü»þ¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë
- ²ñ¾ì¡§À¤ÅÄÃ«¶èÄ¹±þÀÜ¼¼¡Ê¶èÌò½êÅìÅï3³¬¡Ë
- ½ÐÀÊ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§
- - A.S.WAKABA¡§Ê¿À¥ Î§ºÈ¡ÊÂåÉ½¼Ô¡Ë¡¢¾®ÎÓ ÍµÏÂ¡Ê´ÆÆÄ·óÁª¼ê¡Ë¡¢ÆâÆ£ Íøµ®¡Ê¥³ー¥Á·óÁª¼ê¡Ë¡¢½Õ¸¶ ÎÃÂÀ¡ÊÃË»Ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¢±öÌî Æü¸þ¡Ê½÷»Ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
- - À¤ÅÄÃ«¶è¡§ÊÝºä¶èÄ¹ ¤Û¤«
- - ¼ãÎÓ¥¯¥é¥Ö¡§²ÏÌî ½Ó¹°¡Ê²ñÄ¹¡Ë
¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¥Áー¥à¡ØA.S.WAKABA¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ØA.S.WAKABA¡Ù¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¼ãÎÓÃÏ¶è¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÁí¹ç·¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Ê¸²½¥¯¥é¥Ö¡Ø¼ãÎÓ¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë½êÂ°¤·¡¢¹â¹»À¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÌó30Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢À¤ÅÄÃ«¶èÎ©À¤ÅÄÃ«Ãæ³Ø¹»¤Ç½µ3²óÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¡¢¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÉµá¡¦È¯¿®¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¼çÂÎÀ¤ò¤â¤Á¡¢¤«¤Ä¸¥¿ÈÅª¤Ë¥Áー¥à¡¦ÃÏ°è¡¦¥¹¥Ýー¥Ä³¦¡¦¼Ò²ñ¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢10Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ°ìÈÌ¸þ¤±ÂÎ¸³¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶µ¼¼¤Ï·î¤Ë2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤äÌ¤·Ð¸³¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.aswakaba-sepaktakraw.club/
Instagram¡§https://www.instagram.com/a.s.wakaba/
Facebook ¡§https://www.facebook.com/SetagayaSepak/