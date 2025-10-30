心温まる季節に、笑顔を届けるベーカリー「Comme′N」 クリスマスの訪れを知らせるシュトレンの予約販売が11月1日にスタート

株式会社オーリ

東京・九品仏に本店をかまえるベーカリー「Comme'N TOKYO（コムン トウキョウ）」は、本店・麻布台ヒルズ店の2店舗およびECサイトにて、毎年人気の「シュトレン」の予約販売を11月1日（土）に開始します。今年は「Comme'N TOKYO（コムン トウキョウ）」から、定番人気のフルーツシュトレンに加え、Comme'Nオリジナルのほうじ茶シュトレンが新登場。さらに小麦粉を使わない「Comme'N GLUTEN FREE （コムン グルテンフリー）」からは、毎年人気のフルーツシュトレンに加え、初登場の抹茶シュトレンを展開いたします。素材と風味にこだわった、Comme'Nならではのクリスマスギフトを、この冬ぜひお楽しみください。

■ Comme'N TOKYOから香ばしさ際立つほうじ茶と毎年人気のフルーツを販売◯ Comme'N TOKYO STOLLEN HOJICHA 2025

今年のシュトレンシリーズの目玉となるのは、Comme'Nでしか味わえないオリジナルフレーバー“ほうじ茶シュトレン”。香ばしいほうじ茶の香りに、黒豆と甘納豆のやさしい甘み、そしてゆずのほんのり爽やかな香りを重ね、奥行きのある味わいに仕上げました。

丁寧に焼き上げながらもしっとりとした生地に広がる深みのある甘みは、ワインとのマリアージュもおすすめです。和の趣とクリスマスの彩りが溶け合う特別な味わいをお楽しみください。

価 格：5,000円（税込み）

予約期間：11月1日（土）～11月30日（日）

販売期間：12月1日（月）～12月25日（木）

※Comme'N TOKYO本店・麻布台ヒルズ店・ECサイトで販売

◯ Comme'N TOKYO STOLLEN FRUITS 2025

毎年定番の人気商品、Comme'Nの“フルーツシュトレン”が今年も登場。自然栽培されたフルーツをピューレに漬け込み、生地にたっぷりと練り込むことで、食感や見た目の楽しさも感じられる一品に仕上げました。

しっとりとした生地に広がるフルーツの甘みと香りは、朝食やティータイムにもぴったり。定番の味わいでクリスマス気分を楽しむことができ、ご家族やご友人へのちょっとしたギフトにもおすすめです。

価 格： 5,000円（税込み）

予約期間：11月1日（土）～11月30日（日）

販売期間：12月1日（月）～12月25日（木）

※Comme'N TOKYO本店・麻布台ヒルズ店・ECサイトで販売

■ Comme'N GLUTEN FREEから定番のフルーツに加え、和の香りが広がる抹茶が登場◯ Comme'N GLUTEN FREE STOLLEN FRUITS 2025

小麦粉を使わずに仕立てた、Comme'Nの特別な“グルテンフリーシュトレンフルーツ”。グルテンフリーの生地に合わせて厳選したフルーツの豊かな香りを生かし、丁寧に成形した生地でなめらかな口どけに仕上げました。

身体にやさしいグルテンフリー素材でありながら、フルーツの贅沢な味わいは、冬の午後のひと息に思わず口にしたくなるおいしさです。グルテンフリーとは思えないほど、やさしくも華やかな味わいをお楽しみください。

価 格： 4,500円（税込み）

予約期間：11月1日（土）～11月30日（日）

販売期間：12月1日（月）～12月25日（木）

※Comme'N GLUTEN FREEとECサイトで販売

◯ Comme'N GLUTEN FREE STOLLEN MATCHA 2025

今年はグルテンフリーシュトレンから“抹茶フレーバー”が初登場しました。厳選した抹茶の深い香りに、生地に練り込んだ栗のほっくりとやさしい甘みを添え、やさしく包み込むような味わいに仕上げました。アクセントにはゆずを加え、和の落ち着きと爽やかな風味が調和した特別なグルテンフリーシュトレンです。

穏やかな午後のひとときに、温かいお茶とともにお召し上がりください。

価 格： 4,500円（税込み）

予約期間：11月1日（土）～11月30日（日）

販売期間：12月1日（月）～12月25日（木）

※Comme'N GLUTEN FREEとECサイトで販売

【Comme'N TOKYO（コムン トウキョウ）とは】

Comme'N TOKYOは九品仏に本店を構え、現在麻布台ヒルズ店と2店舗で展開するベーカリー。素材の魅力を最大限に引き出す製法と、自由な発想によるパン作りを大切にしています。

店内は、香ばしい焼き立ての香りに包まれ、訪れる人が自然と会話や交流を楽しめる温かな雰囲気が魅力。日常に寄り添う定番の味から、新しい食感や香りに出会える一品まで、幅広いラインナップを揃えています。パンを通じて人がつながる心地よい時間と空間を大切にし、日常にも特別な日にも彩りを添える存在を目指しています。

【 Comme'N GLUTEN FREE（コムン グルテンフリー）とは】

Comme'N GLUTEN FREEは、「小麦粉を使わないパンづくり」をテーマにComme'Nの新たな挑戦として誕生したベーカリー。グルテンを含まない素材の特性を活かしながら、香ばしさやしっとりとした食感、素材そのものの甘みを最大限に引き出す独自の製法を採用しています。米粉やナッツ、フルーツなど、自然の恵みを生かした優しい味わいが特徴で、アレルギーを持つ方や健康を意識する方にも安心して楽しんでいただけます。 “制限のある食”ではなく、“新しいおいしさとの出会い”を提案するComme'N GLUTEN FREE。誰もが同じ食卓を囲める、幸せな時間をお届けします。

公式ウェブサイト：https://commen.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/comme_n

公式オンラインショップ：https://commen-online.jp/(https://commen-online.jp/)

【Comme'N（コムン）について】

Comme'N（コムン）は、群馬県・高崎市の小さなプレハブ小屋からはじまり、パンを通じて“人と人がつながる時間”を大切にしてきたベーカリーです。現在は東京を拠点に3業態を展開。「Comme'N TOKYO」は、落ち着いた街並みが広がる九品仏に本店を、洗練された空間が広がる麻布台に麻布台ヒルズ店を構えています。また、淹れたてのコーヒーと温かいパンを気軽に楽しめる「Comme'N STAND」、グルテンフリー専門の「Comme'N GLUTEN FREE」も展開。パンを通じて人々の暮らしに寄り添いながら、日常の中にサプライズと感動を生み出し続けています。