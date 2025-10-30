「WOODBOX」の人気商品住宅「BUNGALOW」狭小プランがUNSTANDARD取扱店にて販売開始！ワンフロアで家族がつながる、今も将来も暮らしたい平屋

株式会社LIFE QUARTET個性豊かなラインナップで幅広いニーズに応えることのできる「WOODBOX（ウッドボックス）」（運営会社 / 株式会社LIFE QUARTET：三重県）、ライフスタイルに合わせた暮らしやすい間取りとデザイン性の高い規格住宅。その中でも根強い人気商品「BUNGALOW（バンガロー）」から新たに狭小プランをリリース。

プロダクト概要

WOODBOXシリーズでもトップの人気を誇るBUNGALOWが、従来の間取りをアップデートし狭小プランをリリース。

コンセプトは「ワンフロアで家族がつながる自然と調和する、今も将来も暮らしたい平屋」

時代に左右されないデザインと昼光の活用を最大限に引き出すパッシブ設計を採用。

生活動線・美観・利便性をバランスを良く備えた、統一感のあるシンプルなゾーニングが特徴。

LDKとデッキが連続し、吹き抜けを設けることで開放感を演出。

デザインと使い勝手の良さを兼ね備えた、家族の快適な暮らしを叶えた平屋が誕生した。

【プロダクトデザイン】

無駄を削ぎ落としたシンプルな外観。 ガルバリウムのシャープさの中にアクセントの木板貼りで、モダンさと温かさのコントラストが美しい、経年変化を楽しめる平屋の住まい。

片流れ屋根を活かした勾配天井が開放的な平屋。 各居室へはLDKを介して入る動線で、自然と家族と顔を合わせられる間取りです。 ダイニング上部のロフトはお子様の遊び場や収納など、多機能に使えるスペース。

【フロアプラン】

間口7.28m、建坪24坪とは思えない開放的な平屋。 極力廊下をなくし、各居室の広さを確保しました。 ダイニング上部のロフトは収納としても、お子様の遊び場としても多機能に使える空間です。

延床面積 / 72.45平方メートル （21.92坪）

1F床面積 / 72.45平方メートル （21.92坪）

RF床面積 / 8.28 平方メートル （2.50坪）

【WOODBOXとは？】

WOODBOXはデザイン・性能・価格を追求した1200万円から “理想の家づくり”が叶う規格住宅。

規格住宅は専門家によって設計・耐震構造計算が行われているので、安心感が高く 、決められたプランの中で自由にデザインや設備を選択できます。

建築時の見える費用だけでなく、住み始めてからかかる光熱費などWOODBOXの住宅は生涯コストを意識した家づくりをおこっています。

性能の良い家ほど月々の光熱費が少なく、またメンテナンス性を高めることで維持費を抑えることができ、ランニングコストのかからない家になります。

